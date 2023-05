María Eugenia Gabás renuncia a su actual cargo de concejala en el Ayuntamiento de Huesca

La candidata del Partido Aragonés a la alcaldía de Huesca y cabeza de lista a las Cortes de Aragón​ ha comunicado formalmente al ayuntamiento oscense su “renuncia y entrega del acta de concejal”. A pesar de haber manifestado expresamente su deseo de continuar en las mismas comisiones a las que ya pertenecía, técnicamente es necesaria su inclusión en todos los órganos colegiados del ayuntamiento. Ello supondría incrementar y modificar las “condiciones que tenía anteriormente económicas” según las compensaciones por asistencia, que son sus únicas percepciones. “No es de recibo que se den unas circunstancias en las que pudiese cobrar más dinero”, ha dicho Gabás, y por ello, “en coherencia” y responsabilidad, ha trasladado al ayuntamiento su renuncia, junto con sus sentimientos de “honor” al formar parte de la Corporación oscense y su “agradecimiento infinito a esta ciudad y sus gentes” por las que “voy a seguir luchando con fuerza”.

Gabás ha explicado que “hubiera preferido culminar este período de cuatro años para seguir colaborando hasta el final por mi ciudad, como me comprometí ante los oscenses”. Sin embargo, “también está en ese compromiso, al pasar a la situación de concejala no adscrita a ningún grupo, que exigí seguir en las mismas condiciones que tenía anteriormente económicas y de funcionamiento, sin modificar el equipo de gobierno municipal, esto es: sin dedicación permanente ni parcial y en las comisiones de las que formaba parte ya (urbanismo, personas y organización, servicios sociales y nuevas tecnologías) al ser las comisiones en las que he trabajado durante este mandato”. Por eso, ya dije al anunciar mi candidatura por el Partido Aragonés, que continuaba en el ayuntamiento, ‘en principio’, o sea, condicionadamente”.

María Eugenia Gabás indica en su escrito al ayuntamiento, ya registrado, que “dado que, al parecer, si bien no se interfiere en el equipo de gobierno pues nunca he pertenecido al mismo, lo cierto es que según criterio técnico municipal se me indica que debo formar parte de todas las comisiones del ayuntamiento, por ello y en coherencia con mi decisión es por lo que comunico mi renuncia y entrega del acta de concejal” ya que “no es de recibo que se den unas circunstancias en las que pudiese cobrar más dinero”.

La candidata del Partido Aragonés señala en su texto de renuncia que “es un auténtico honor estar en la Corporación oscense, de ahí mi agradecimiento infinito a esta ciudad y sus gentes. Es la responsabilidad y coherencia la que me lleva a dejar el acta de concejal si bien voy a seguir luchando con fuerza por esta ciudad de Huesca a la que quiero y en la que creo firmement