Los vecinos de Lalueza molestos con la falta de atención telefónica en el centro de salud de Sariñena

Nuevas críticas por la atencion telefonica en los centros de salud. En concreto hoy nos llegan desde Lalueza. Se trata de una pequeña localidad que depende de la zona de salud de Sariñena en Huesca. El alcalde, Armando Sanjuán ante las peticiones de estos vecinos ha solicitado una reunión con el coordinador de este espacio para solucionar este problema que afecta a muchas personas, especialmente los más mayores

Las numerosas quejas vecinales en el núcleo de Lalueza por la falta de un servicio de atención telefónica desde el Centro de Salud de Sariñena para concertar citas previas ha obligado al alcalde de esta localidad, Armando Sanjuán, a poner encima de la mesa el problema.

Sanjuán no critica la atención que realizan los sanitarios del centro de salud sino el servicio administrativo de atender el teléfono. Esta situación se produce ante la gran cantidad de personas mayores que residen en el municipio y se ven obligadas a desplazarse físicamente al centro ante la imposibilidad de realizar esta gestión que no pueden o no tienen medios para hacerlo por internet

Por ello, Armando Sanjuán, “sería necesario que el centro de salud de Sariñena pusiera más atención para recibir las citas por teléfono”.

El alcalde entiende que en la época estival hay menos personal con las vacaciones que se suma a los problemas derivados de la pandemia pero demanda sensibilidad para recoger las citas por teléfono. Entre otras cuestiones también expone la opción de marcarse una franja de edad para las personas mayores que no se manejan por internet”. Por eso solicita una reunión con el coordinador del centro de salud para trasladar la demanda