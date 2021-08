Los profesores de la concertada en Huesca reclaman ya información para el nuevo curso

Los profesores de la enseñanza concertada de Huesca siguen manifestando la incertidumbre sobre el nuevo inicio de curso escolar. Entre otras cosas aseguran que sera un nuevo curso covid y por tanto no renuncian en ningun caso a la reduccion de profesore de apoyo como se decidio en el mes de junio

Han pasado dos meses y la situación desde el fin de curso pasado no ha mejorado. Las previsiones y últimas notificaciones hablaban desde el departamento de educación de cierta relajación, vuelta a las jornadas habituales de cada centro o sin apoyo de profesores auxiliares pero manteniendo ciertas medidas de seguridad. Ahora la situación no sólo no ha mejorado sino todo lo contrario y a dos semanas del inicio del curso todavía no tienen nada claro. Angel Morán, responsalbe del sindicato FISIE en Huesca.

Entre otras cuestiones habla de la preocupación de las profesoras embarazadas ya que este año todavía no se ha decidido si seguirán en teletrabajo. Algunas todavía no están vacunadas. Además falta todavía conocer el nombre de la persona que se encargará del servicio provincial de educación. Mas dudas que claros como explica Morán

Las familias se muestran y les trasladan la incertidumbre y hay situaciones muy complejas que hacen que se sientan indefensos

Morán explica que en este mes de agosto además de descanso es el momento de la planificación para que el inicio de curso sea lo más claro posible. En este momento ni siquiera se sabe si además habrá adelanto o flexibilización en las entradas al colegio o cuál será sus funciones. Mañana la ministra de educación Pilar Alegría se reunirá con las CCAA para perfilar el inicio de curso con la normativa general y luego será desde la consejería la que se ponga en contacto con los centros