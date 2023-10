Los Bonos Impulsa se lanzarán este miércoles de forma presencial por segunda semana

Los Bonos Impulsa se lanzarán mañana, miércoles, de forma presencial por segunda semana, tras la campaña del pasado martes, en la que su reparto se ralentizó en comparación al habitual lanzamiento digital.

La campaña de los Bonos Impulsa de este miércoles 4 de octubre se desarrollará de forma presencial, y está destinadas a las personas que no han sido beneficiadas en todas las campañas que se han desarrollado durante los años 2022 y 2023. Se trata de una modificación que aportan los Bonos Impulsa para dos campañas en concreto, la de la pasada semana y la de esta, que han pasado a desarrollarse de forma física y no virtual, como es habitual, con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener descuentos en las compras de Huesca y de que personas que no tienen manejo o acceso a Internet puedan optar a ello.

Así, mañana la campaña comenzará a las 10,00 horas en la plaza López Allué, para obtener los bonos descuento, para después efectuar las compras en el comercio oscense. Los bonos son de 10 euros y se pueden obtener varios hasta completar los 50 euros mensuales a los que se pueden acceder.

Cabe recordar que la semana pasada, el lanzamiento de los Bonos Impulsa de forma presencial ralentizó su reparto, ya que en una hora se habían repartido la mitad de los bonos disponibles, mientras que cuando el lanzamiento se ha hecho vía Internet, su reparto se ha agotado en poco más de un minuto.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con CEOS-CEPYME HUESCA y reparte Bonos, en esta ocasión y hasta el 3 de octubre, por valor de 30.000 euros en descuentos, es decir, 5.000 euros por cada lanzamiento, que se traduce en un 20 por ciento de rebajas en compras para incentivar el consumo en las empresas locales.