La falta de un gobierno estable en España está causando que se instaure un ligero pesimismo entre el empresariado oscense. Así se refleja en el Índice de Confianza Empresarial (ICE) que ha elaborado la Confederación de Empresarios de Huesca, a partir de la realización de 400 encuestas a otras tantas empresas oscenses de diversos tamaños y sectores con respecto a la tendencia actual y futura de la economía altoaragonesa.

Como resultado de estas respuestas, el ICE del primer semestre del 2019 se ha cifrado en -10,5, lo que refleja un pesimismo entre el empresariado oscense, según ha explicado el secretario general de CEOS-CEPYME Huesca, Salvador Cored, que ha manifestado que “en función de que haya un gobierno, de su estabilidad y de su tendencia o actividad legislatuva, las empresas se mueven y los inversores invierten más o menos”.

Para detectar dicho pesimismo, CEOS se ha fijado principalmente en las ventas, el número de trabajaores y en la inversión, que son las tres variables que mejor detectan el desarrollo de una empresa. Así, las ventas nacionales en los últimos 6 meses han aumentado en un 27,7 por ciento; se han mantenido en un 50 por ciento y han disminuido en un 22,3 por ciento y la previsión de cara a los próximos 6 meses es que aumenten en un 19,7 por ciento; aumenten en un 47,2 y disminuyan en un 33,1. En cuanto a la inversión en maquinaria o instalaciones, en los últimos 6 meses, se ha producido en un 47 por ciento mientras que en un 53 por ciento no se ha producido y de cara a los próximos seis meses, se estima que se invertirá en un 23,8 por ciento mientras que se estima que no en un 76,2 por ciento. Finalmente, se detecta una ligera reducción de empleo, ya que en los últimos 6 meses el número de trabajadores ha aumentado en un 17,9 por ciento; se ha mantenido en un 76,3 y ha disminuido en un 5,8% y de cara a los próximos 6 meses, se prevé que aumentará en un 12%; que se mantenga en un 78,6 y que disminuya en un 9,4.

Según Cored y teniendo en cuenta los resultados, el sector agroalimentario es el que mejor evoluciona.