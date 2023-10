Las ordenanzas fiscales consolidan la apuesta por reducir del esfuerzo fiscal de los oscenses

"En coherencia con su criterio de beneficiar fiscalmente al conjunto de los oscenses, las ordenanzas fiscales de 2024 consolidan la bajada de impuestos planteada por el gobierno municipal en el inicio del debate". Así lo ha apuntado el PP, tras la Comisión de Hacienda celebrada este martes.

Finalmente, la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles será del 3 % en el IBI de naturaleza rústica en vez del 2 % del documento inicial. El tipo impositivo en el caso de los bienes de naturaleza urbana quedará fijado en el 0,757 %, con descenso del 2 % ya recogido en la propuesta sometida a debate en las últimas semanas. En este impuesto también se incrementan las bonificaciones a las familias numerosas en los tramos de valores catastrales de las viviendas de más de 25.360 euros. Las bonificaciones van del 90 % del impuesto en los tramos de menor valor (hasta los mencionados 25.360 euros de valor catastral) al 30 % en el caso de las viviendas entre 83.790 euros y 102.535. El incremento general de bonificación es de 6 puntos porcentuales en cada tramo de valor catastral contemplado en la correspondiente ordenanza.

El dictamen ha salido adelante en la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas con los votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha subrayado que el dictamen de ordenanzas recoge las propuestas de todos los grupos, puesto que - por completo o mediante transacción (parte de las propuestas)- se incluyen 10 aportaciones de Vox y 7 del Partido Socialista. Respecto a las posiciones de voto de los dos grupos de la oposición, el edil ha señalado: “Son unas ordenanzas de todo el Ayuntamiento, estos dos grupos tendrán que explicar que su voto no es favorable cuando se han incluido propuestas de ambos”. Ricardo Oliván se ha mostrado satisfecho del diálogo entablado con ambos grupos.

Además de las novedades referentes al IBI, el documento que el próximo lunes se someterá al pleno recoge mayores beneficios para las familias numerosas: todas ellas tendrán bonificaciones en las tasas de agua y basura con independencia de sus ingresos. Hasta este año, había condiciones en función de los ingresos. También se reduce el precio del bono del servicio de autobús respecto al precio general. En este caso del transporte público urbano, el gobierno municipal opta por reducir un 50 % el precio general de los abonos. No se ha podido ha incluido el servicio gratuito porque no puede adoptarse esta medida. Los servicios jurídicos del Consistorio han advertido de que no es posible debido al contrato que rige la concesión del servicio.

La propuesta dictaminada hoy incluye también una reducción respecto al borrador inicial para el tipo impositivo del Impuesto de Plusvalías: será del 28 % frente al 29% que se propuesto al inicio, con una bajada final de dos puntos porcentuales. IAE se mantiene la propuesta de reducción del 1 % en cada categoría. Además, se reducen los tipos de gravamen en todas las categorías del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) salvo en el caso de los turismos. En el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) las modificaciones introducidas en el articulado final hacen referencia al incremento de las bonificaciones por mejora de la eficiencia energética, tanto en sustitución de sistemas de calefacción como en los casos de obras de rehabilitación energética. Variaciones en las tasas Respecto a las tasas, hay también novedades. Si en el documento inicial se estableció un incremento general el 2 % para compensar en parte el incremento del coste de la vida se apuesta finalmente por una congelación general de las tasas.

Hay reducciones: en la propuesta dictaminada la tasa por ocupación de vías públicas se reduce en un 2 %. Hay que recordar que en la propuesta inicial se contaba con una reducción de la tasa del 5 % en la licencia de apertura de establecimientos en todo el cuadro de tarifas. En el borrador ya se contemplaba la congelación de licencias urbanísticas y la tasa de terrazas y veladores. En la tasa por utilización de espacios culturales se establece una tarifa reducida de 5 euros para entidades sin ánimo de lucro, con domicilio social en Huesca y que no tengan actividad comercial. Sí se mantiene el incremento del 2 % en los precios del Patronato Municipal de Deportes y del 8,25 % en las tasas de recogida de basuras. En este caso, como se ha venido informando, se debe a la obligatoriedad de asumir un incremento del 6,25 % derivado de la normativa europea de reciclaje y gestión de residuos, que se suma al 2 % de incremento establecido por el gobierno local