Las compras on line copan las reclamaciones en la OMIC con motivo del Black Friday

Las compras on line copan las reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Huesca, con motivo del Black Friday, cuyas principales causas se centran en los tiempos de transporte y en la calidad del producto adquirido.

Así lo ha apuntado la responsable de la oficina en Huesca, Ana Fuertes, que ha dicho que “hay veces que se compra en páginas que no se conocen y una vez que se presenta la reclamación vemos o que la página no existe o que son extranjeras y entonces es muy difícil reclamar o solucionar un problema con estas empresas y a veces las quejas son porque no se recibe el producto o el que se recibe no es igual al que aparecía en la publicidad o llega tarde, pero la mayor parte de las reclamaciones son por compra on line y no en tiendas presenciales”.

En todo caso, lo más importante ha dicho es “fijarnos en las empresas conocidas, no comprar en wifis públicas y no hacerlo en empresas que salen a través de redes sociales”. Mirar la Url y el candado de la web son otros consejos que destaca Ana Fuertes, para quien “lo mejor es tener referencias de la página en cuestión, que nos la haya recomendado algún amigo que le ha ido bien” y “lo que desde Consumo no recomendamos es comprar en empresas que aparecen a través de redes sociales, porque muchas veces no son páginas oficiales, sino enlaces que es muy difícil saber qué dirección tienen, hay que mirar el candado y ver si tiene certificado original”.

Además, en las compras físicas en las tiendas, es recomendable asegurarse de las políticas de devolución.