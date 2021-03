Frente común de Delegación del Gobierno, Diputaciones y Guardia Civil contra la ciberdelincuencia

Guardia Civil en colaboración con la Delegación del Gobierno en Aragón y las tres Diputaciones Provinciales va a realizar una campaña informativa para sensibilizar y evitar delitos relacionados o cometidos por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

La conocida como ciberdelincuencia ha aumentado especialmente en el último año, debido a la pandemia y los confinamientos, y lo ha hecho especialmente en el medio rural. De los 774 delitos denunciados en el año 2016, se pasó a 1485 en el año 2019 y en este último son ya más de 2000.

La semana pasada en la sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza se reunieron la delegada Pilar Alegría, el general de la Guardia Civil Carlos Crespo, y Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza; Miguel Gracia, presidente de la DPH y Antonio Amador, por parte de la Diputación Provincial de Teruel. El objetivo es hacer “un frente común” para reforzar la información a usuarios de las nuevas tecnologías y poder prevenir y evitar este tipo de delitos.

De esta forma, las Diputaciones se comprometen a editar guías, contactar con pequeños y medianos empresarios de las zonas rurales y también organizar charlas y actividades que puedan favorecer la prevención de estafas y ciberdelitos.

Los confinamientos han hecho que la ciudadanía permanezca más tiempo en sus viviendas y aumenten las compras a través de Internet. Desde Guardia Civil también se está intensificando la vigilancia a través de la red y las redes sociales.

Se aconseja, además, a los ciudadanos que tengan en cuenta una serie de consejos básicos como:

- Modificar la contraseña que el router de nuestro hogar tiene por defecto

- Instalar antivirus en los dispositivos conectados a Internet

- Utilizar contraseñas de calidad que sean renovadas con habitualidad

- Realizar copias de seguridad de los dispositivos

- Revisar la configuración de privacidad de nuestras redes sociales

- Comprar a vendedores online y páginas de confianza

- No facilitar a la hora de realizar la transacción datos personales como foto del DNI o de nuestro número de cuenta

- Utilizar métodos de pago seguros y tarjetas de crédito específicas para la compra online

- Revisar los movimientos de nuestra cuenta bancaria

- No responder a mensajes sospechosos, no abrir enlaces ni archivos adjuntos no solicitados, no enviar dinero por adelantado a personas que no conoces y verificar la autenticidad de productos u organizaciones

Además, desde el Ministerio de Interior se ha diseñado una estrategia global con objetivos que incluyen la promoción de la cultura de la prevención entre la ciudadanía y la empresa; la formación y especialización de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas materias; impulsar la coordinación y la colaboración entre el sector público y privado y promover un marco legal e institucional ante los desafíos que supone la ciberseguridad.