Educación habla de normalidad en el inicio del curso escolar en Huesca

El curso escolar 2023/2024 ha comenzado en la provincia altoaragonesa con “normalidad”, según ha valorado la directora provincial de Educación, Mónica Martínez, que este jueves, 7 de septiembre, ha inaugurado el curso en el colegio público Sancho Ramírez de la capital altoaragonesa.

Así, a las 9,00 horas, los centros educativos de Huesca han abierto sus puertas de par en par para acoger a los 26.334 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que están matriculados en la provincia. De ellos, más de 5 mil son de Infantil; más de 12 mil de Primaria y más de 8 mil de Secundaria.

Lloros en algunos casos, nervios, emoción y sueño son algunas de las situaciones, emociones y expresiones que se han puesto de manifiesto entre los escolares. El recreo, juntarse con los amigos y los ratos de ocio es lo que más les gusta y de lo que menos madrugar, han comentado los niños a Cope Huesca minutos antes de entrar a sus aulas.

La directora Provincial de Educación, que ha asegurado que el curso se ha iniciado con “normalidad”. En concreto, ha dicho que “estamos contentos porque desde la delegación, el curso está empezando con una normalidad que ha sido habitual estos años de atrás” y “aunque pueda haber algún percance será el mínimo, como pudiera ser el caso de alguna ruta o de algún tema menor, que no es de trascendencia especial y lo cierto es que los técnicos lo han organizado todo para que empecemos el curso en condiciones”.

La provincia de Huesca cuenta con casi 200 rutas de transporte escolar, que han sido adjudicadas por Educación, tres más que el año pasado, una de ellas para Montmesa y dos al CRA de Montearagón. Martínez ha dicho que las rutas están firmadas y adjudicadas y si a lo largo de la mañana hay algún problema se deberá a una cuestión relacionada con las empresas y los colegios. “Todas las rutas están adjudicadas, se han creado tres nuevas, y puede que exista algún problema, pero ya será una cuestión entre la comunicación de la empresa con los colegios”. Así, ha dejado constancia de que “una vez que estaban las rutas adjudicadas, nosotros enviamos una comunicación a las empresas diciendo que se pusieran en contacto con los centros y en la gran mayoría de los casos eso se ha hecho, con lo cual las rutas están firmadas y adjudicadas y esperamos que en breve estén al cien por cien todas funcionando”.





IES PIRÁMIDE

Los alumnos del IES Pirámide han accedido al centro a través de dos autobuses, uno a con los más pequeños y un segundo con el resto de alumnos, ha dicho Martínez, según la que el reciente traspaso de poderes en la administración ha impedido a los dirigentes entrantes gestionar algunos temas para darles una solución. Es el caso del transporte del IES Pirámide, cuya AMYPA viene reclamando solucionar el transporte escolar, ya que el actual está obligando a los chavales a llegar tarde a clase y asumir cada día esperas de entre 20 y 40 minutos para llegar a sus casas. “Hoy subían dos autobuses, uno a primera hora con los más pequeños y otro más tarde con el resto de los alumnos y entendemos que no va a haber mayores problemas y si que es verdad que no hemos podido gestionar más allá para solventar lo del año pasado, pero no hemos tenido tiempo, llevamos cuatro días y nos hemos encontrado con problemas heredados que todavía no hemos solucionado”.

La nueva directora provincial ha manifestado su intención de abordar este asunto. “La intención es solucionar este tema y otros flecos que vayan quedando y la intención del departamento el solucionarlo todo para que todo vaya con la fluidez necesaria y que nuestros alumnos necesitan”.

AUXILIARES EDUCACION

Otro de los temas que hay que abordar es el de las plazas de auxiliar de educación especial, ya que en esta ocasión 25 plazas no han sido adjudicadas en la provincia de Huesca. A este respecto, Martínez ha señalado que “somos conscientes de que es un problema importante y que hay que resolver, porque toda la educación es importante, pero la Especial necesita de unos recursos que hay que proporcionar a los alumnos y familias”. Además “es un tema muy sensible y esperamos que en breve haya un tercer llamamiento para que este tema lo podamos solucionar”.