El ciclo Huesca humor 2023 arranca este viernes con Sergio Bezos

El Ciclo Huesca Humor está organizado por EMF Producciones, y cuenta con el apoyo del Teatro Olimpia y el Ayuntamiento de Huesca. Cuatro grandes cómicos parasán por las tarimas oscenses los próximos días. El colaborador del programa La Resistencia, Sergio Bezos, visitará por primera vez Huesca este viernes, 10 de noviembre, a las 20:30 horas, presentando en el Centro Cultural del Matadero su show "Ha llegado a tu ciudad". El jueves, 16 de noviembre será el turno del polifacético Alex O´Dogherty, también a la misma hora en el Matadero de Huesca, presentando "Show Inbécil". El domingo día 19 de noviembre, en sesión vermú llegará al Teatro Olimpia uno de los platos fuertes de esta edición Patricia Espejo, una de las humoristas del momento, colaboradora del podcast de éxito "Estiando el chicle". El ciclo lo cerrará el cómico Ángel Martín, que regresa al Teatro Olimpia (con muy pocas entradas ya disponibles) el 9 de diciembre, sábado, con su nuevo espectáculo "Punto para los locos"

Sergio Bezos "Ha llegado a la ciudad" actúa este viernes, 10 de noviembre a las 20:30 horas en el C.C. Manuel Benito Moliner.

Sergio Bezos presenta su primer show de Stand Up Comedy en gira. Uno de los residentes de La Resistencia nos contará sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Durante algo más de una hora podrás disfrutar de un ecosistema único y bastante descontrolado. Las anécdotas personales de Bezos se entremezclan con la improvisación, esto hace que cada espectáculo sea diferente.

Sergio Bezos se ha posicionado como uno de los cómicos revelación del panorama nacional a raíz de su fichaje por La Resistencia, el late nigth de David Broncano en el que se encarga del 'preshow' y de interactuar con los asistentes en la grabación del programa desde 2021. A parte de esto, ha trabajado en numerosos medios de comunicación y programas como "You", "First Date" o el show de "Dani y Flo".

ÁLEX O´DOGHERTY "SHOW IMBÉCIL"

Jueves, 16 de noviembre, 20:30 horas. C.C. Matadero.

Alex O´Dogherty mide mucho las palabras. Además, le afectan mucho. Las palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es o no es IMBÉCIL? ¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en este divertido monólogo sobre el poder de las palabras.Trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir que dejen de afectarnos las palabras, o si estamos condenados de por vida a ser unos perfectos IMBÉCILES. En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas y palabrotas. De lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, y del derecho a ser y a hacer el IMBÉCIL, que también significa: Tonto, payaso, divertido… ¡Y a él le encanta ser así!

PATRICIA ESPEJO "EL SHOW DE PATRICIA ESPEJO"

Domingo, 19 de noviembre, 12:30 horas. Teatro Olimpia

Patricia Espejo es una de las caras más potentes de la nueva generación de la comedia, natural, espontánea y especialista en el humor absurdo. Un tipo de humor que se vale de situaciones disparatadas o incoherentes, para generar la risa en el público. Su comicidad se basa en la irracionalidad. Es un humor totalmente alejado de la realidad, pero que, a la vez, nos sumerge y se basa en lo esencial de ella. Más de una hora llena de risas, si la conoces, los sabes, si no, ya no podrás dejar de verla.

Patricia Espejo ha trabajado en televisión como guionista en el programa ‘Dani & Flo’, es colaboradora fija y habitual del podcast «Premo Onda» titulado «ESTIRANDO EL CHICLE». Graba sus monólogos para Comedy Central, ‘El Club de la Comedia’, ‘Sopa de Gansos’, ‘Comediants’, ‘Late Motiv’, ‘La Resistencia’, ‘Las que faltaban’ y ‘Comedia Perpetua’, siendo la ganadora al Mejor Monólogo del curso 2018-2019 y legendario anillo de oro de ‘Phi Beta’.

ÁGEL MARTÍN "PUNTO PARA LOS LOCOS"

Sábado, 9 de diciembre,, 20:30 horas. Teatro Olimpia

Con “Punto para los locos”, Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro “punto para los locos».

Entradas a la venta en las taquillas y web del cc. matadero y teatro olimpia