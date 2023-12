Cáritas señala que el descenso de la partida de Cooperación al Desarrollo no es una buena noticia

Cáritas Diocesana de Huesca ha valorado que el descenso de la partida de Cooperación al Desarrollo en los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Huesca “no es una buena noticia” y que su objetivo es superar el 0,7% y llegar al 1% de ayuda.

Así se ha expresado el secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca, Jaime Esparrach, al valorar la disminución planteada por el equipo de gobierno local en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Huesca para el ejercicio de 2024 en la partida destinada a la Cooperación al Desarrollo, según se ha consensuado entre el PP y VOX.

Esparrach ha apuntado que esta disminución no afecta especialmente a la actividad de Cáritas en Huesca, pero sí a los países más pobres. Ha concretado que “el gasto en cooperación al desarrollo afecta especialmente no a la actividad que hacemos en Huesca, pero sí a los hermanos que están en los países mas pobres” y es que “cuando se reduce la ayuda al desarrollo, se reduce la disponibilidad de proyectos que ayudan a países en desarrollo”. Ha dicho que “para nosotros no es una buena noticia, nuestro objetivo es llegar al 7% y más, llegar al 1% y en este sentido nosotros colaboramos con otras entidades a través de la Federación Aragonesa de Solidaridad”.

En cualquier caso, se ha remitido a las declaraciones realizadas por la Federación Aragonesa de Solidaridad, que se ha mostrado “consternada” por esta disminución en Huesca.