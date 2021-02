CADIS Huesca entrega su XXI premio al colectivo de profesionales de la sanidad de la provincia de Huesca

Franciso Ratia, Presidente de CADIS afirma que "es una muestra humilde de agradecimiento, por su trabajo y su trato humano, a las personas que han estado y están en primera línea atendiendo, y cuidando a las personas afectadas por COVID-19 y especialmente a las personas con discapacidad y dependencia que lo han sufrido”

El conjunto de profesionales relacionados con la sanidad en la provincia de Huesca, cuya labor y dedicación desde los inicios de la pandemia ha sido y es encomiable, son los destinatarios del XXI Premio CADIS Huesca. Así lo decidió en su día la Junta directiva de CADIS Huesca, quien tuvo en cuenta a la hora de otorgarlo “todo lo vivido, todo lo sufrido por las organizaciones y colectivos que representa, integrados por personas muy vulnerables a la pandemia” señalaba Francisco Ratia en el acto de entrega de este vigesimoprimer premio de CADIS Huesca,

“Es una muestra humilde de agradecimiento a las personas que han estado en primera línea trabajando, atendiendo, y cuidando a las personas afectadas por COVID-19 y especialmente a las personas con discapacidad y dependencia que lo han sufrido”. Estas personas, en general, tienen una conexión y un vínculo muy estrecho y una gran dependencia del personal que atiende los servicios de salud “y en situación de pandemia, todavía más, especialmente las que viven en colectividades como residencias, donde están muy sensibilizados con este tema. Su agradecimiento al personal sanitario viene también de primera línea.”

El premio fue anunciado durante los actos de celebración del pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero su entrega física no pudo llevarse a cabo debido a las circunstancias y la imposibilidad de organizar actos presenciales. Fue el pasado miércoles, 10 de febrero, cuando Francisco Ratia, presidente de CADIS Huesca, y Marta Peña gerente de la Coordinadora, hacían entrega del galardón a los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería de Huesca, que a su vez representaban simbólicamente a todo el colectivo de la sanidad de la provincia.

“Estos son los premios realmente importantes, los que vienen de la ciudadanía, del pueblo llano” declaraba José Borrel, presidente del Colegio Oficial de Médicos, tras la entrega “Es lo que nos enorgullece y nos dice que estamos haciendo bien las cosas y que tenemos que seguir unidos.” Para Carmen Tosat, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca “es un reconocimiento muy importante; se agradece muchísimo porque se está haciendo un esfuerzo enorme; este premio es como una palmada en la espalda, un empujón para trabajar mejor.”

“Es un premio muy merecido, sí, -corrobora Borrel- porque en la sanidad, tanto pública como privada, estamos trabajando muchísimos profesionales: auxiliares, celadores, telefonistas, administrativos, cocineros, pinches, conductores, farmacéuticos… tanto en Atención Primaria en los Centros de Salud como en los hospitales, en el 061… una gran cantidad de profesionales –pido perdón a los que me he dejado- y somos muy conscientes de que sin esta colaboración y este trabajo en común no sería posible estar funcionando como lo estamos haciendo. Recibimos nosotros este premio, pero es suyo”.

Sentimiento que comparte también Carmen Tosat quien señala que “nos llaman héroes, pero es nuestro trabajo, elegimos esta profesión. Nos hemos entregado a fondo, y hemos tenido muchísimo miedo, como cualquier ciudadano, a la hora de enfrentarnos a algo que no sabíamos lo que era. Hemos tenido miedo por nosotros, por nuestras familias… Así que, sí: todos los profesionales, de centros, de residencias, de hospitales, etc., etc.… todos se merecen este premio”. Porque nunca hemos afrontado algo así. No nos lo esperábamos, ha sido y es tremendo” afirmó la presidenta del Colegio de Enfermería.

Esta situación, “ha puesto en evidencia problemas que estos colectivos íbamos arrastrando, si, pero también se ha puesto en evidencia la humanidad de todos los profesionales, el trabajo en equipo, la vocación y…. la capacidad de echar el resto”.

Este sobreesfuerzo, confirman ambos presidentes, ha hecho que la sociedad repare en el colectivo de la sanidad, y les valore más: “de hecho la Organización Mundial de la Salud declaró el año 2020 como el Año Internacional de las Enfermeras, evento que desde el Colegio de Enfermería hemos aprovechado para dar a conocer a la ciudadanía y poner en valor el ingente trabajo que se realiza en enfermería, aún muy desconocido” confirma Tosat.

Con este XXI Premio CADIS Huesca desde la Coordinadora “intentamos poner nuestro granito de arena para mejorar esta valoración” porque, para su presidente, Francisco Ratia, “ha habido momentos en los que la sociedad ha tenido una sensibilidad muy alta con el sector, pero hay que seguir manteniéndola” teniendo en cuenta que aún hay personas que, “olvidándose de su salud y de su situación personal, siguen trabajando día a día en primera línea”. Un trabajo profesional muy de agradecer, como también “el valor humano que le han dado a esa labor” lo que ha sido crucial, sobre todo en situaciones complicados en las que tenían que suplir las necesidades de afecto y cariño que no podían dar los propios familiares.

Ambos valoraron de una manera extraordinaria, en definitiva, el premio otorgado por la Coordinadora. El que nos conoce, nos reconoce”, apostilló Carmen Tosat, “y este premio, este reconocimiento, sirve precisamente para eso. Para que se conozca nuestro trabajo, y se valore”.

También tuvieron, los presidentes de los colegios profesionales, palabras de elogio al comportamiento y la capacidad de resiliencia de las personas con discapacidad y dependencia durante la pandemia, para las que “afrontar esta crisis sanitaria está siendo todavía más difícil que para el resto de la sociedad. Tienen mayor riesgo de contraerlo –como por ejemplo las personas con Síndrome de Down, tal y como demostramos en un informe que fue publicado por la revista médica británica The Lancet – y son más vulnerables y frágiles, y hemos de estar ahí. Ahora toca estar pendiente de su vacunación, y la de sus cuidadores” señaló José Borrel.

“El uso de las mascarillas, los desplazamientos, los confinamientos, la falta de contacto humano, no poder darse un abrazo… sí, sin duda para las personas con discapacidad esta situación ha sido aún más difícil”, afirmaba también Carmen Tosat.

Un extra de dificultad que han contrarrestado con un comportamiento ejemplar a la hora de cumplir con las normas sanitarias y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la provincia de Huesca, que aglutina en la actualidad 28 entidades que trabajan con personas con distintos tipos de discapacidad, creó este premio en el año 2000. Con él se pretendía premiar la labor de personas y/o entidades cuya labor en pro de las personas con discapacidad hubiera sido remarcable, bien ese año o en el curso de toda su trayectoria vital o profesional.