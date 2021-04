Buen comportamiento, en general, de los oscenses durante la pandemia

En terminos generales, los oscenses estamos teniendo un buen comportamiento en el cumplimiento de las normas durante esta crisis sanitaria. La adaptación a las diferentes medidas cuando se establecen es la parte que mas trabajo cuesta de normalizar

Aunque no se puede hacer diferencias muy destacadas entre jóvenes y personas más mayores, el portavoz de la policía nacional en Aragón, Rubén Nido destaca que los más jóvenes tienen más ganas de socializar pero no hay estadísticas que demuestren que los jóvenes incumplen más las normas. La mayoría de los ciudadanos cumple. Rubén Nido explica que "la mayoría de la población cumple con esas medias es mas significativo cuando hay una fiesta, gente puntual que no se lleva la mascarilla, se fuma en la vía pública sin mantener esadistancia pero esas son las personas que menos pero son las que al final marcan un poco más la noticia pero en términos generales la mayoría de la población está cumpliendo con las medidas que nos exigen"

Con el paso de los meses en esta pandemia, se han ido poniendo diferentes medidas y restricciones desde el confinamiento domiciliario de los ciudadanos, las mascarillas y distancia de seguridad hasta el toque de queda. Lo que más ha costado es ir adaptándonos a los cambios de medidas. Nideo recuerda que "al principio era el confinamiento domiciliario, luego la mascarilla todos los dias y ahora no fumar en las terrazas"

El trabajo de la policía nacional también ha sufrido importantes cambios desde que hace más de un año comenzara la crisis sanitaria. Un cambio drástico que especialmente se notó con el confinamiento domiciliario ya que los delitos disminuyeron considerablemente al no haber apenas personas en la calle.