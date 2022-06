El Ayuntamiento de Huesca lanza la campaña de concienciación ciudadana “Cuidad la Ciudad”

Las Áreas de Medio Ambiente y de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca se han unido para lanzar la campaña de concienciación ciudadana “Cuidad la Ciudad. Huesca es tu hogar”. Con mensajes sencillos y directos, unidos al juego de palabras entre “cuidad” y “ciudad”, esta iniciativa busca llamar la atención sobre algunos comportamientos cívicos que se pueden mejorar.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha destacado que este tipo de campañas “son muy necesarias para conseguir que las calles de Huesca cada día estén más limpias y para que en ellas se mejore la convivencia de peatones con todo tipo de transportes”. “Entre todos, haremos de Huesca una ciudad mejor”, ha aseverado el alcalde. A parte del lema general de la campaña, “Cuidad la Ciudad”, se han elaborado seis mensajes más concretos con los que se quiere llamar la atención de los oscenses sobre algunos comportamientos. Dos de estos mensajes están relacionados con movilidad y los cuatro restantes con medio ambiente.

Todas las imágenes van acompañadas de un código QR que permitirá acceder a una página web en la que consultar un decálogo básico sobre las ordenanzas correspondientes. Esta página web es https://cuidadlaciudad.huesca.es/ El primero de los mensajes de la campaña tiene que ver con las bicicletas: “En bici donde debas, no donde quieras”.

La concejala de Movilidad, Ana Loriente, ha explicado que con el objetivo es recordar a los usuarios de bicicletas que está prohibido estacionar sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones; y que también está prohibido atar, agarrar o anclar las bicicletas a los árboles o mobiliario urbano como las farolas, bancos, señales de tráfico, etc. El siguiente mensaje hace referencia a la necesidad de convivencia entre diferentes medios de transportes: “Donde hay patín, hay peatón”. En este caso, ha señalado Loriente, “lo importante es concienciar a todos los oscenses de que tienen que respetar las normas básicas de circulación, sean peatones, utilicen patinetes, bicicletas, coches, etc.”.

La campaña de concienciación hace también un especial hincapié en varios aspectos relacionados con el medio ambiente y con la limpieza de nuestras calles. El concejal de Medio Ambiente y Servicios Generales, Roberto Cacho, ha remarcado que “necesitamos la ayuda de todos para conseguir mantener la ciudad limpia y ordenada. Es una colaboración sencilla y fácil, gestos del día a día que parece que no se notan, pero que la ciudad agradece”.

Por ello, el primer mensaje es directo y sencillo: “La caca se coge”. “Sabemos que la gran mayoría de los dueños de mascotas recogen sus excrementos, pero no todos. Por ello queremos llamar la atención sobre estos comportamientos incívicos”, ha aseverado el concejal.

Con “Lo verde se cuida. No pises, no arranques” se recuerda a los ciudadanos que las zonas verdes de la ciudad están para disfrutarlas, no para pisarlas, arrancar flores, hacer marcas en los troncos de los árboles, pasar con las bicicletas, etc. De nuevo, ha querido dejar claro el concejal, “sabemos que la gran mayoría de los oscenses se comporta de forma adecuada, pero hay que seguir concienciando para evitar encontrarnos con destrozos en las zonas verdes de la ciudad”.

El siguiente mensaje, “Porque pintas mucho, no pintes”, busca recordar que está prohibido grafitear sobre cualquier elemento del espacio público, así como interior o exterior de equipamientos, infraestructuras, instalaciones, mobiliario urbano y vías públicas, en general. “Las brigadas municipales limpian en torno a medio centenar de grafitis al mes, una cifra que tiene que disminuir”, ha detallado Roberto Cacho.

Finalmente, el último mensaje pide a todos los oscenses que utilicen las papeleras y contenedores de la ciudad con el mensaje: “Tu basura, a la basura”.

La campaña de concienciación se lanza este mes de junio y los diferentes mensajes se irán difundiendo y recordando a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Huesca en los próximos meses.