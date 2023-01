Arranca huelga indefinida en el sector de limpieza de edificios en la provincia de Huesca

Este jueves en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no había acuerdo entre patronal y representantes de los trabajadores, por lo que se llegaba a esta decisión por la parte sindical.

Por ese motivo convocan una huelga indefinida en el sector de la limpieza de edificios y locales en la provincia de Huesca a partir de este viernes

La principal reclamación de los trabajadores de este sector es renovar el convenio colectivo, una situación que está pendiente desde el año 2018, han explicado algunos de los representantes de los sindicatos a las puertas del propio SAMA.

Ante la convocatoria de esta huelga indefinida convocada por los sindicatos CCOO y UGT, desde CEOS manifiestan el deseo de llegar a la firma del convenio colectivo razonable para todas las partes y no poner en peligro no los puestos de trabajo ni la viabilidad de las empresas. En este sentido, comentan que el elevado incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que desde el año 2016 hasta el presente será superior al 62%, supone un coste difícilmente asumible por las empresas ante la enorme dificultad de trasladarlo a los clientes.

Por la parte empresarial, se ha propuesto un calendario de cinco reuniones con el fin de intentar llegar a acuerdos en todos los ámbitos del convenio (salarios, antigüedad, ventajas sociales, permisos retribuidos, jornada laboral, dignificación de la profesión, solicitar la modificación legislativa para facilitar la jubilación anticipada dado el desgaste físico que conlleva este tipo de trabajo, etc.), calendario que no ha sido aceptado por la representación de los trabajadores.