Antonio Laborda abandona VOX en el Ayuntamiento de Huesca y pasa al grupo mixto

El concejal de VOX en el ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, deja este grupo municipal y se pasa al grupo mixto como concejal no adscrito

Laborda ha argumentado el nulo apoyo de Vox y que se le ha desprovisto de todos sus cargos. De hecho Laborda, que ha sido en la pasada legislatura y en el inicio de esta portavoz, dejaba de serlo, para asumir dicha labor el concejal José Luis Rubió.

Los motivos que apunta son el nulo apoyo recibido por parte de la Dirección Nacional de Vox, de esta formación en las Cortes de Aragón, la Comisión Gestora Provincial y sus propios compañeros del grupo municipal de Vox Huesca. Añade que, tras ser relevado del cargo de portavoz, no puede acudir a ninguna comisión informativa, al tiempo que ha sido sustituido de todos los cargos posibles y privado de toda la información del consistorio.

Esto podría suponer un vuelco en el Ayuntamiento, ya que el pleno está conformado por 12 concejales del PP, 3 de VOX y 10 del PSOE. El Gobierno Local lo conforma el PP en solitario, peor para sacar adelante determinadas cuestiones necesita el apoyo de VOX para sumar mayoría absoluta. Así, ahora VOX se queda con dos representantes y se suma Laborda al Grupo MIXTO.

En un comunicado, Antonio Laborda destaca que "ante el nulo apoyo recibido por parte de la Dirección Nacional de Vox, Vox Cortes de Aragón, la Comisión Gestora Provinclal y mis compañeros del grupo municipal de Vox Huesca y tras ser relevado del cargo de portavoz, no poder acudir a ninguna comisión informativa, así como ser sustituido de todos los cargos posibles y toda la información del Ayuntamiento, me veo en la situación de abandonar el partido político de Vox y continuar como concejal en el Ayuntamiento de Huesca como no adscrito formando parte del grupo mixto.

Fui afiliado, Presidente Provincíal, Portavoz y Concejal del grupo municipal de Vox durante la legislatura anterior y candidato a esta nueva legislatura y Portavoz hasta ser sus'tituido.

Guardo un gran respeto y agradecimiento hacía todos los afiliados, simpatizantes y votantes de Vox que hicieron posible que yo fuese concejal, pero guardo también una gran consideración por la Ciudad, la Institución del Ayuntamiento de Huesca y sus trabajadores que siempre han tenido un trato exquisito hacia mi persona.

Agradezco las muestras de cariño recibidas en estos días por mis compañeros de la anterior leglslatura, así como de la actual, extiendo mi agradecimiento al anterior alcalde Don Luis Felipe y la actual alcaldesa Doña Lorena Orduna por su buen trato y respeto hacia mí persona y mi familia, así como a la prensa y periodistas que siempre han tenido una relación igualmente de respeto y cordialidad.

Por todo lo anteriormente citado continuaré como concejal del Ayuntamiento de Huesca trabajando por la Ciudad y estando plenamente al servicio de los ciudadanos durante el resto de legislatura.