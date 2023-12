Angel Martín regresa este sábado al teatro Olimpia con las entradas agotadas

El humorista cirre, unos días después de pasar por Huesca, su exitosa gira, con un lleno absoluto en el Wzink Center de Madrid. Pero antes pasará por el Teatro Olimpia de Huesca que ya programara, hace un año su anterior espectáculo: 103 noches.

El cómico, guionista y presentador Ángel Martín Gómez lleva ya sobre los escenarios más de una década. Tras finalizar sus estudios en el Conservatorio de Barcelona, decidió probar suerte en el casting de Central de Cómicos de Paramount Comedy en 2001. Poco tardó en llegar su éxito: se trasladó a Madrid ese mismo año y comenzó su carrera en el mundo del humor.

A medida que acumulaba logros con monólogos como Leyendas urbanas, Psicofonías y espiritismo o Cuentos infantiles, su incorporación a la pantalla se hacía inevitable. Tan solo cinco años después ya estaba colaborando en programas como Noche sin tregua o La Noche de Fuentes y Cía. Poco después llegó su sección en el programa Sé Lo Que Hicisteis, que afianzó su fama.

Tras haber trabajado en todos los formatos: Internet, teatro, cine y televisión, Ángel Martín se ha hecho un hueco entre los cómicos más reputados del país. Ha sido galardonado con los Premios Zapping como mejor presentador, los Premios ATV y los TP de Oro durante dos años consecutivos.

Con “Punto para los locos”, Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro “punto para los locos».

