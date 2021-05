Ander Gil: “Tenemos que reivindicar el papel del deporte en la lucha contra el cambio climático"

“Tenemos que reivindicar el papel del deporte en la lucha contra el cambio climático y como motor de desarrollo rural”, ha remarcado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, que ha destacado el potencial de combinar “deporte y naturaleza” en la promoción del turismo sostenible, la creación de empleo y fijación de población al territorio.

El portavoz socialista he hecho estas tras declaraciones tras visitar en la jornada de ayer el proyecto Zona Zero Pirineos, en Aínsa (Huesca), donde ha realizado una ruta en bicicleta para conocer la Comarca de Sobrarbe acompañado del senador socialista oscense, Gonzalo Palacín, del alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, de la concejala del Ayuntamiento de Boltaña, Elena Palacios, y del presidente de Zona Zero, Rafa Bergua.

Para Gil este proyecto, -una iniciativa público-privada que ha recuperado caminos tradicionales para su mantenimiento y adaptación a rutas en bicicleta- “es un ejemplo de cómo la apuesta por un turismo sostenible, aprovechando los recursos de la zona y dando importancia al deporte pueden contribuir a revitalizar zonas rurales, con un turismo desestacionalizado y respetuoso con el medio ambiente”. “Si somos capaces de ordenar esta actividad deportiva a través de buenas iniciativas tendremos un eficaz revulsivo en zonas rurales”.

En ese sentido, el portavoz socialista ha puesto en valor la importancia de fomentar la actividad deportiva sostenible, como la bicicleta, como parte de las políticas medioambientales y para abordar el reto demográfico. “Ternemos en el deporte un aliado clave”, ha remarcado. “Desde el PSOE estamos comprometidos con el progreso de todos los territorios de España, independientemente de donde estén situados, de su tamaño o de su número de habitantes”.

“El deporte es una actividad de interés general y un importante facilitador del desarrollo sostenible, a lo que se suma su contribución a la salud, la igualdad real entre hombre y mujeres, la educación, inclusión social y desarrollo de las comunidades. Por ello, el deporte y las políticas públicas deportivas pueden y van a ser clave en la lucha contra el fenómeno de la despoblación y en la lucha contra el cambio climático, dos grandes ejes de la transformación que nuestro país necesita”, ha destacado.

Para Gil, los efectos de la pandemia de la Covid-19 no han hecho sino reafirmar los efectos beneficiosos que, sobre la salud física y mental, propician la actividad física y deportiva, “independientemente de donde viva quien haga deporte”. Por ello, “debemos reconocer y promover iniciativas deportivas a través de la colaboración entre el Gobierno central, las CCAA y los entes locales, así como la colaboración público-privada”, ha explicado el portavoz socialista. Salud y deporte ante el reto demográfico

Gil ha recordado que, dentro de los fondos europeos, el Ministerio de Cultura y Deporte gestionará, a través del Centro Superior de Deportes, 13,4 millones de euros en el capítulo dedicado a la transición ecológica y el reto demográfico. Esta partida se destinará a promocionar la actividad física y la salud en zonas despobladas, fomentar el turismo deportivo sostenible y asociado al deporte en la naturaleza o modernizar y adecuar infraestructuras deportivas, con el objetivo de poner en marcha diversas iniciativas que puedan mejorar la capacidad de los entornos rurales para atraer a los deportistas, fomentando el turismo activo, la actividad física y la salud.

“La transición ecológica y el reto demográfico seguirán teniendo un papel prioritario en las políticas públicas, que tendrán un impulso importante precisamente a través de los fondos europeos”, ha concluido.