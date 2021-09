La Amypa del colegio Pío XII lamenta que el aula destinada a los niños de 2 años no se haya adapatado

La Asociación de Madres y Padres del colegio Pío XII de Huesca lamenta la “dejadez y desidia” de la administración educativa, ya que no ha adaptado el aula destinada a los niños y niñas de dos años y el profesorado se ha visto obligado ha improvisar una solución, que ha pasado por vaciar una de las aulas de segundo de Educación Infantil, para poder albergar a estos 18 niños de 2 años.

Así lo ha dado a conocer la presidenta de la Amypa, Esther López, que considera que “no es de recibo” que iniciado el curso, este aula no esté acondicionada a las necesidades de los niños más pequeños. “En junio, cuando acabamos el curso anterior, se dejó el aula preparada para llevar a cabo las actuaciones necesarias para acoger a estos niños y esta es la fecha en la que no han hecho nada”, cuando “se tenía que hacer un baño dentro del aula para los pequeños y dotarnos de mobiliario y de material”.

El profesorado ha lanzado un menaje de tranquilidad a las familias, ya que ha vaciado un aula de segundo de Infantil, para que los niños puedan permanecer en ella. Por ello han enviado un escrito a la administración educativa regional, dando a conocer la situación.

Por otra parte, solicitan que se cubra la baja de la adiministrativa que se jubiló el pasado mes de marzo y cuyas labores están siendo realizadas por un equipo directivo que “dedica mucho de su tiempo personal y de descaanso para conseguir que una beca se conceda o se realice una matrícula a tiempo, entre otros”.