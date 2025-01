Vuelta al trabajo de la SD Huesca con sesión de puertas abiertas

La sesión de trabajo de la SD Huesca en El Alcoraz registró una única ausencia, la del lesionado Javi Pérez, y la presencia con el resto de compañeros de Iker Unzueta, Ayman Arguigue y Javi Mier, si bien este último no completó todos los ejercicios del entrenamiento de puertas abiertas celebrado este martes con 300 aficionados. El asturiano representa así la principal duda para recibir el sábado al Mirandés (16.15, La Liga TV Hypermotion 2), mientras que los dos delanteros pueden volver a la convocatoria para reforzar el capítulo ofensivo del equipo de Antonio Hidalgo, que ante el Betis solo contó como delantero nato con Sergi Enrich.

El preparador azulgrana ya había advertido de que no se correrían riesgos con los futbolistas que regresaron de las vacaciones navideñas con dolencias de diferente índole y así sucedió. La decisión del técnico obedecía a la importancia capital del duelo con los burgaleses más allá de la Copa del Rey, y tanto Unzueta como Ayman completaron de manera satisfactoria todos los ejercicios de la mañana en El Alcoraz. El vasco había comenzado el año con dolores en el tobillo y el marroquí los arrastraba desde la semana previa al último envite de 2024 contra el Levante, al que tampoco acudió. Mier, por su parte, sufría problemas en una rodilla y no participó en los ejercicios de centros y remates a puerta.

Se dosificó además a Sergi Enrich en la última parte de la mañana y Antonio Hidalgo redundará desde el miércoles en el once con el que se medirá al segundo clasificado. La gestión de la Copa del Rey, en la que no jugaron de inicio teóricos titulares como Óscar Sielva, Iker Kortajarena, Javi Hernández, Sergi Enrich o Miguel Loureiro, sumado esto a que se mantuvieron inéditos Dani Jiménez y Jérémy Blasco, abre la posibilidad de que el entrenador dé continuidad al bloque con que cerró la primera vuelta en un once donde repetirían Jorge Pulido, Patrick Soko o Gerard Valentín. Desde este miércoles por la mañana los entrenamientos se trasladarán de nuevo a la Base Aragonesa de Fútbol.