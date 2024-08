Toni Abad en Cope: "Me gustaría estar dentro de dos años en Primera con el Huesca"

Por los Deportes Cope Huesca ha pasado hoy el nuevo lateral de la SD Huesca Toni Abad y se ha referido a su debut y a su fichaje y a lo que espera de su estancia en el club azulgrana: "Nosotros estábamos bien y tuvimos la recompensa con el gol de Lou. Somos una piña y todos lo celebramos. El recibimiento fue fantástico: nos acogieron como si fuéramos uno más".

Sobre lo que le pide el entrenador, Abad dice sentirse cómodo. "La base es la del año pasado. El míster nos transmite confianza y es muy cercano. Me considero bastante asociativo. Siempre que puedo me gusta sumarme al equipo. En Elda hicimos una gran temporada y yo individualmente también tuve una buena temporada. Empezamos muy bien en la primera vuelta, pero en la segunda tuvimos una mala racha. La confianza de Ángel desde el primer minuto; tuvo mucha insistencia y eso me animó a dar el paso aquí. Queremos ser queridos los jugadores y aquí me lo demostraron desde el primer momento"

Es consciente que juega en un puesto de mucha competencia. "Es un club de grandes laterales como Maffeo, Miramón o Ratou y ojalá pueda rendir yo también. Me gustaría estar dentro de dos años en Primera con el Huesca".

Además hablamos de la Copa Diputación con el presidente del Ontiñena Hugo Lax. Hoy se disputan las semifinales Gurrea-Monzón y Ontiñena-Huesca B