El 'tertulión azulgrana' apuesta por un cambio de esquema en el Huesca para mejorar la dinámica

Los miembros del Tertulión de los lunes en el programa de Deportes Cope Huesca han mostrado su descontento con el empate de la SD Huesca ante el Amorebieta y la preocupación que se desprende de los últimos partidos del equipo azulgrana. Principalmente, por la carencia de gol que volvió a hacerse evidente frente al colista. Con Pablo Barrantes como moderador, los tertulianos (Miguel Barluenga, José Luis Monzó y Sergio Bercero) han coincidido en la necesidad de dar una vuelta a los planteamientos tácticos y de reforzar el centro del campo para que el Huesca no se parta en dos.

Para Barrantes, “solo hay un futbolista desequilibrante por encima del resto” y no termina de ser determinante el papel de Elady Carrillo en la delantera por mucho que “no haya hecho ni mucho menos malos partidos”. Barluenga se quedó “muy preocupado” con la segunda parte y el partido de los jugadores ofensivos. Monzó observa “una carencia muy grande” en el medio y aboga “por romper por dentro para salir por fuera”. Según Bercero, era “el día para salir con cuatro defensas. Hemos planteado el centro del campo de mil maneras y no ha salido ninguna”.

Para Monzó, el Huesca ganaría “con un mediapunta y ese puede ser Javi Martínez”. A Obeng “hay que darle directrices” para que se refuerce su papel de delantero centro”, añadía Bercero. Monzó lo vio “muy flojo”. En el plano institucional, Barrantes ha contado que la máxima accionista de la SD Huesca, la Fundación Alcoraz, cuenta con el asesoramiento de un importante bufete de abogados y avanza con “sigilo y respeto” en la “necesaria” operación de compraventa.

