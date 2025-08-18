La SD Huesca comienza la temporada con buen sabor de boca

Primer tertulión azulgrana de la campaña radiofónica para analizar el empate del Huesca con el Leganés con la presencia de Antonio Domingo, Raúl Ferrer, Miguel Barluenga, Sergio Bercero y pablo Barrantes.

La SD Huesca debutó en la temporada 2025-2026 de LaLiga Hypermotion ante su afición en El Alcoraz, enfrentándose al CD Leganés en un encuentro intenso que culminó con un empate 1-1. El partido se abrió con el gol del Leganés tras el descanso, cuando Miguel de la Fuente remató de cabeza a la red en el minuto 50, tras una asistencia de Diego García. Desde el inicio, el equipo local trabajó con claridad en su propuesta.

A lo largo del primer tiempo generó varias ocasiones de peligro: un remate de Pulido de cabeza que se marchó cerca del palo, un disparo de Jesús Álvarez que rozó la escuadra, y un tiro de Kortajarena que golpeó el poste. Además, Huesca vio un gol anulado por fuera de juego, según revisión del VAR, en una acción de Samuel Ntamack.

En los banquillos, ambos entrenadores valoraron el partido de forma positiva. Sergi Guilló, en su debut como técnico del Huesca, mostró cierto pesar: afirmó que se iba “con rabia” ya que sintió que su equipo fue superior, especialmente generando claras ocasiones, y señaló un error defensivo en el primer gol contrario. Por su parte, Paco López, entrenador del Leganés, destacó la exigencia del duelo y el esfuerzo de sus jugadores bajo el intenso calor, además de valorar la utilidad de las pausas para hidratación como mecanismo útil para ajustes tácticos durante el juego.