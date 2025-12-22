La SD Huesca cerró el año con un buen empate ante el Racing

La SD Huesca cerró el año natural con un valioso empate (1-1) ante el Racing de Santander, líder de la Segunda División, en un partido competido y de justicia en El Alcoraz. Los azulgranas reaccionaron al gol visitante de Jeremy en la primera parte con una segunda mitad de empuje, balón parado y fe, culminada en el tanto del empate de Pulido tras un saque de esquina botado por Sielva. El capitán celebró así sus 300 partidos con el club y el equipo de Jon Pérez Bolo se marcha al parón navideño con 23 puntos y buenas sensaciones.

El encuentro exigió trabajo y concentración ante un rival con calidad y paciencia. El Huesca apostó por un once con pocas variaciones, destacando la entrada de Dani Luna en la izquierda y la continuidad de un bloque que ha ido creciendo en el último mes y medio. El Racing asumió el control por momentos, pero los oscenses supieron competir, minimizar errores y sostenerse desde la solidez defensiva y el esfuerzo colectivo, en una tarde marcada también por un arbitraje muy tarjetero.

Tras el descanso, los locales dieron un paso adelante. Ángel Pérez volvió a ser un foco constante de peligro, bien acompañado por Carrillo y con la grada empujando en busca del empate. Bolo agitó el banquillo para ganar presencia en el balón parado y energía en el tramo final, una decisión clave para igualar el marcador y mantener viva la opción de la victoria hasta el último suspiro, entre ocasiones, nervios y un descuento intenso.

Con este empate, la SD Huesca pone punto final al año competitivo y se va de vacaciones hasta el lunes 29 de diciembre, cuando retomará el trabajo. El cuerpo técnico y la dirección deportiva ya miran de reojo al mercado invernal de fichajes, con el objetivo de reforzar una plantilla que ha respondido bien en este tramo final de 2024 y que aspira a seguir creciendo en la segunda vuelta.