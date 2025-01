Moi Delgado y Sergi Enrich, nombres propios en la SD Huesca

La SD Huesca está a punto de cerrar la incorporación de Moi Delgado, lateral izquierdo de 30 años, que esta mañana se ha sometido al reconocimiento médico con el club azulgrana en la capital oscense. Su llegada, si su estado físico es bueno, reforzará la banda izquierda del equipo y competirá por el puesto con Ignasi Vilarrasa, quien hasta ahora ha sido el dueño de la posición jugando 23 partidos en competición doméstica y 2130 minutos entre Liga y Copa del Rey. Se espera que no haya más llegadas ni salidas.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Pablo Barrantes Podcast Deportes Huesca 30 enero

El delantero Sergi Enrich ha sido este jueves el protagonista en la SD Huesca con la rueda de prensa que ha dado antes del entrenamiento, en la que ha asegurado que le gustaría continuar la próxima temporada e incluso retirarse en el club azulgrana. Está cedido por el Real Zaragoza hasta el 30 de junio, con el que termina contrato, y dispone de una cláusula para seguir un curso más. “Miro el día a día y después ya miraremos el futuro. Estoy feliz aquí, contento. Vine en un momento complicado para el club y espero que también ellos lo valoren. Ojalá nos sentemos, hablemos y lleguemos a un acuerdo porque me gustaría mucho, no firmar un año o dos, sino retirarme aquí sería un lujo. Queda mucho, me lo tengo que ganar, y después valorar todo y decidir”, ha señalado.

El delantero balear, autor de cinco goles en lo que va de curso, ha asegurado que “cuando firmé sabía de la dificultad de este año, que era un reto importante para mi. El club está en una dificultad elevada. Quería venir a ayudar, creo que lo estoy haciendo y eso es lo más importante para mi. Poner la experiencia y ayudar a los chavales jóvenes. Quería demostrar que estaba vivo, que me quedan años de fútbol, y lo estoy haciendo. Estoy muy contento. Me siento importante y querido. Siempre he trabajado con humildad y ganas de ayudar”.

Los azulgranas visitan al Castellón este domingo (14.00 horas) con la duda de Gerard Valentín, que este jueves no se ha entrenado debido a unas molestias lumbares. Se ausentarán los lesionados Javi Mier, Javi Pérez e Iker Unzueta.