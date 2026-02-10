El derrumbe de la Muralla de Lugo eleva la tensión entre el Concello y la Xunta

El reciente derrumbe de un tramo de la Muralla de Lugo ha provocado una rotunda respuesta por parte del primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, quien ha exigido a la Xunta de Galicia que actúe "lo antes posible" para recuperar la zona afectada. Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Arroxo ha ofrecido la "total colaboración" del Concello en los trabajos, pero ha recordado que la titularidad y, por tanto, la responsabilidad de la conservación del monumento recae en el gobierno gallego.

Arroxo ha sido muy crítico con lo que considera una falta de inversión y mantenimiento por parte de la Xunta. "Este año, por ejemplo, vimos cómo la Xunta no se encargó de cosas importantes como es la retirada de la vegetación que nace en la muralla", ha señalado. También ha denunciado que casi el 25 % de las luminarias del adarve estuvieron "apagadas" y "fundidas" durante meses, a pesar de las quejas y de ser una zona muy transitada por la noche.

Es algo único en el mundo y debe tener todo tipo de recursos para poderla conservar" Rubén Arroxo Portavoz del BNG

Unos presupuestos históricos con polémica

La controversia sobre la muralla coincide con la aprobación de los presupuestos municipales para 2026, los "más elevados de la historia" de Lugo, que alcanzan casi los 132 millones de euros. Arroxo ha justificado estas cifras récord por el dinamismo de la ciudad, que ha superado por primera vez los 100.000 habitantes y bate récords de visitantes. El presupuesto incluye proyectos para crear seis rotondas, mejorar el espacio público y una partida de 900.000 euros para reasfaltado.

Sin embargo, el teniente de alcalde ha lamentado que una enmienda del PP, apoyada por una concejala del PSOE, haya retirado 60.000 euros de la partida para reparación de calles. "Es negativo para la ciudad", ha afirmado, advirtiendo que, debido a este recorte, "habrá calles que no se van a poder arreglar", una situación que considera especialmente grave en un año con lluvias intensas que han deteriorado el pavimento.

Transporte a demanda para conectar el rural

Arroxo presentaba este lunes un innovador proyecto piloto de transporte a demanda para las zonas rurales del municipio. El sistema funcionará con taxis que cubrirán rutas y horarios fijos, pero solo operarán si hay una reserva previa. Lugo se convierte así en el segundo ayuntamiento de Galicia en implantar un servicio de estas características, una iniciativa que busca garantizar la movilidad de los vecinos de las aldeas.