Julio Alonso: “El punto es positivo” y destaca el sistema de Sergi tras el empuje del Leganés

La Sociedad Deportiva Huesca sumó un punto en casa frente al Leganés tras un encuentro marcado por el calor y un terreno de juego que, pese a las condiciones, dejó buenas sensaciones para el equipo de Sergi Guilló. En declaraciones en Cope, Julio Alonso valoró el rendimiento del equipo y analizó varios aspectos del choque.

“Me sentí bien. Sí que es cierto que llevamos ya bastantes semanas preparándonos. Y luego en el Alcoraz mejor que cuando he venido de visitante. Cuando he venido de visitante lo he sufrido un poco más”, explicó el lateral que, pese a las adversas condiciones de calor del otro día.

En cuanto al desarrollo del partido, el jugador dio por bueno el punto a pesar de las opciones claras: “ Bueno, cualquiera que viera el partido piensa que deberíamos de haber ganado, pero luego los partidos cada uno se da como se da y ellos a adelantarse, pues creo que el punto es positivo. Que el equipo sea capaz de revertir la situación un poco, pero sí que es cierto que tuvimos ocasiones más que de sobra para poder ganar el partido.”

A nivel táctico, Alonso habló sobre el sistema de Sergi Guilló: “ Bueno, venía siendo parecido un poco cuando el año pasado en el Mirandés y es muy parecido a lo que estamos haciendo este año. Entonces, me gusta y sobre todo estoy adaptado a lo que pide, porque más o menos es parecido con algunos toques distintos entre Lisci y Sergi, pero es parecido.”

Para completar, Alonso hizo un guiño a la vida diaria del vestuario: “Voy a hacer un bizcocho con mi pareja. Si sale bien os mandaré una foto"

La próxima cita del Huesca será ante el Miranda, su ex equipo, un partido que promete emociones y que Alonso encara con confianza: “Es una oportunidad para ir a por los tres puntos.”