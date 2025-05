Javi Hernández, feliz tras reaparecer con la SD Huesca

El Huesca aún cree en el play off

Huesca - Publicado el 06 may 2025, 17:32 - Actualizado 06 may 2025, 17:50

Tras 64 días de ausencia, Javi Hernández regresó a los terrenos de juego el pasado fin de semana en el partido ante el Real Oviedo. El centrocampista analizó en sala de prensa la situación del equipo y afirmó que "el trabajo está siendo muy bueno y siguiendo en esta línea, luchando cada día y siguiendo haciendo el trabajo que venimos haciendo, los resultados llegarán seguro".

"Estamos en una posición privilegiada y tenemos muy claro que podemos llegar al playoff. No hay que hacer un gran cambio, son pequeños detalles los que nos están condicionando mucho. Hay que seguir en esta línea y esperar a que lleguen los resultados", continuaba Javi.

"A Albacete tenemos que ir a ganar. Son un rival muy fuerte que seguramente vendrá herido por el último partido. Tenemos que salir a muerte, como salimos siempre. A competir y a por el partido. Necesitamos ganar y si seguimos ese camino, estaremos cerca de conseguir cosas", expresaba el mediocentro sobre el próximo encuentro.

"No tenemos una gran presión como pueden tener otros proyectos. Con el gran trabajo que hemos hecho, tenemos el privilegio de destar ahí", añadía sobre las próximas jornadas.

"No ha sido fácil por no poder ayudar al equipo desde dentro. Los partidos desde fuera los veo más nervioso que desde dentro. Tuve buenas sensaciones, me noté muy bien", comentaba sobre sus sensaciones tras volver al verde.