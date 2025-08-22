El Huesca busca frente al Mirandés ratificar las buenas sensaciones de la primera jornada

En Deportes Cope de hoy se ha hecho la previa del partido entre Huesca y Mirandés, que se disputará en Vitoria. El Huesca partirá en autobús desde la base aragonesa con llegada a última hora de la tarde a la capital vitoriana. El entrenador Sergi Guillo ha destacado que el equipo llega con algunas molestias en jugadores como Pulido, Oscar Sielva y Dani Ojeda, pero confía en la rotación de la plantilla y en la próxima incorporación de refuerzos, como Albarracín, un centrocampista argentino cedido por el Alavés, y otros posibles fichajes en los próximas días, dado que el mercado cierra el 1 de septiembre.

Guillo también analizó la dinámica del equipo tras la primera jornada, resaltando la mejora ofensiva y la confianza generada. Respecto al rival, Mirandés, reconoció su buen entrenador y su reciente trabajo en construcción, con nuevos fichajes que aún deben adaptarse. El técnico del Huesca espera un partido valiente, con presión alta y una mentalidad ofensiva, aunque también consciente de los riesgos de esa estrategia en un entorno de alta intensidad y ruido en el estadio.

Además, se abordaron en el programa aspectos tácticos y la posible formación del Huesca, que podría presentar una defensa de cinco, y la importancia de mantener una estructura sólida para obtener un buen resultado. En definitiva, el Huesca llega con optimismo y ganas de sumar en su segundo partido, confiando en su identidad de juego intenso y competitivo. La transmisión del partido será desde las 16:30 mñana en la radio Rock Fm 87.7fm y streaming de Cope Huesca.