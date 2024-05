Fernando Rivas en Cope: "La situación es crítica, hay que cerrar el grifo del deficit"

El nuevo consejero de la SD Huesca Fernando Rivas ha sido protagonista hoy en Deportes Cope para analizar la situación económica del club tras la permanencia en la categoría. Rivas es economista y asesor fiscal y fue jugador del club azulgrana entre el 89 y 92; ahora sin haber cumplido dos meses en el consejo de administración del Huesca habla en Cope sobre el presente y futuro: “.Me hubiera gustado que me hubieran llamado en Primera, pero la Fundación me lo propuso ahora y es un halago profesional. Tengo el corazón azulgrana como jugador, hijo de directivo y padre de canterano”

Rivas espera que el domingo el Alcoraz sea una fiesta y analiza los números del club. “El domingo es un día de fiesta porque seguimos en el fútbol profesional. No solo hay que mirar los dos últimos años, que son los peores. La situación es crítica. Hemos llegado al mínimo de los mínimos. Hay dos cosas muy importantes: hay que conseguir patrocinadores, publicidad, ayudas públicas y hay que reducir los gastos. LaLiga nos indica lo que tenemos que mejorar. Vamos a trabajar primero en cerrar el grifo del déficit".

Sobre el entrenador y jugadores con contrato en vigor, Rivas tiene una opinión clara: “Me encantaría que continuaran. Por tema económico no habrá problema. Nuestra intención es que continúen. LaLiga es muy estricta con sus normas. Tenemos que intentar llegar al máximo límite salarial posible”

