El CB Peñas frena in extremis el desahucio del Peñas Center y garantiza la continuidad de su actividad

El Club Baloncesto Peñas de Huesca ha conseguido este miércoles suspender la diligencia judicial que, según se había informado, iba a ejecutarse mañana jueves y que contemplaba el desahucio del Peñas Center, su principal instalación de entrenamiento. La medida respondía a un procedimiento por impago de 22.832 euros al propietario de la nave, ubicada en la capital altoaragonesa.

La noticia, adelantada en la tarde del martes, generó un gran revuelo en la ciudad y dentro de la familia peñista, ya que el centro deportivo es fundamental para el trabajo de todas las categorías de cantera y buena parte de los entrenamientos del primer equipo. La posibilidad de un cierre inmediato encendió las alarmas entre padres, jugadores y aficionados.

En un comunicado emitido hoy, el club ha confirmado la suspensión de la orden de lanzamiento y ha querido transmitir “máxima tranquilidad” a sus deportistas y familias: la actividad del Peñas Center continuará con normalidad y tanto entrenamientos como partidos se mantienen según el calendario establecido.

La entidad ha explicado que la situación no responde a una falta de liquidez, ya que el dinero para saldar la deuda está disponible, sino a discrepancias con la propiedad sobre las condiciones de la instalación. El Peñas denuncia deficiencias graves en la nave, como goteras que afectan al parqué, y asegura que el propietario se ha negado a realizar las reparaciones necesarias.

“Esperamos alcanzar una solución satisfactoria en próximas fechas”, apunta la directiva, que también lamenta la alarma generada por una información publicada “sin contrastar con el club” y que, según remarcan, no reflejaba el estado actual de las negociaciones.

El Gobierno de Aragón, por su parte, ha trasladado que no dejará caer al histórico club oscense, cercano a su 50 aniversario y considerado un referente en el fomento del baloncesto en la provincia.

De momento, la suspensión judicial permite al Peñas ganar tiempo para encauzar la situación y mantener vivo un proyecto deportivo, social y formativo clave en la ciudad.