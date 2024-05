Hoy en Deportes Cope el protagonista ha sido Álvaro Fernández. El guardameta del Huesca analiza el final de campeonato, su record de imbatibilidad con 18 porterías a cero superando las 17 de Andrés y no desvela su futuro que apunta a Primera División el año que viene. "Son números que hacen los equipos que luchan por el ascenso a Primera División. Fue distinto a nivel mental. Vi a la gente con hambre y urgencia. No le vimos las orejas al lobo y en este momento de alarme y urgencia surgió efecto. Pecamos de no ver la realidad en la que estábamos. Nuestras cabezas se relajaron. Si no competimos al límite no nos da. Somos capaces de ganar a cualquiera, pero necesitamos tener esa sensación de urgencia".

Audio









Álvaro ha hablado también del ritual que forman en el vestuario tras los triunfos con la música de Gala y su excéntrica forma de vestir. "Si ganamos pondremos nuestra música. Surgió de la nada y la cogí como canción de nuestras celebraciones. Me representa mi forma de vestir. Me da igual lo que diga la gente. Gusta más que a los que no. Los compañeros me vacilan, pero va bien para el grupo".

Además Álvaro habla de su futuro: "No tengo nada cerrado, te lo aseguro al cien por cien. Es una temporada en la que estoy tan centrado en el Huesca y estoy muy comprometido. El Huesca me ha dado muchas cosas y quiero devolvérselo. Cuando consiga la salvación, me centraré en mi futuro".

Además el filial del CB Peñas, podría ascender a liga EBA y juega un partido importantísimo contra el Helios. El presidente Fernando Lascorz y el entrenador del filial Lorenzo Galindo analizan en Cope las opciones de ascenso.