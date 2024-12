El Subdelegado asegura que TGSS está abierta a negociar

El Subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha dicho que la Tesorería General de la Seguridad Social está abierta a negociar con el Gobierno de Aragón sobre el edificio donde se ubicaba el centro de salud del Santo Grial.

Así lo ha trasladado el Subdelegado en respuesta a las declaraciones del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ha dado a conocer la negativa de la Tesorería, como propietaria del edificio en el que se ubicaba el centro de salud Santo Grial cerrado provisionalmente desde abril por graves deficiencias, a los planteamientos de Sanidad para mejorar la prestación sanitaria en este centro. El conejero ha dicho que la Tesorería se ha negado a hacer frente a las obras de reforma del edificio valoradas en 5,5 millones de euros, a ceder una mayor superficie del edificio a usos sanitarios y a reorganizar dicha superficie en dos plantas en lugar de cuatro”.

Carlos Campo ha asegurado que hay disposición por parte de la tesorería para que se pueda negociar un acuerdo positivo para ambas instituciones. “La Tesorería está a disposición del Gobierno de Aragón y de la consejería para negociar cualquier tipo de negocio jurídico que se para las dos partes fructífero”. Ha especificado que “en este momento, la consejería no pagaba nada por las instalaciones”.

El subdelegado afirma que el Gobierno de Aragón plantea una ampliación de 700 metros cuadrados y el coste de la obra. Carlos Campo ha insistido en que la consejería de Sanidad no pagaba alquiler por el Santo Grial, pero tenía el compromiso para su mantenimiento. Con respecto a la posible ampliación, el subdelegado insiste en que hay disposición a negociar pero que el Gobierno de Aragón no ha tenido intención de una reunión formal porque sólo se ha dirigido por carta. “El resto del edificio está sin uso y el Gobierno de Aragón podría utilizarlos para cualquier otra cosa y no sólo para centro de salud y la Tesorería estaría abierta a cualquier tipo de reunión para solucionar este tema si lo estima pertinente el Gobierno de Aragón”.

Campo ha asegurado que hay más interesados por el alquiler de este edificio.