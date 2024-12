El PSOE Huesca pide al Ayuntamiento que priorice el Pasaje Avellanas a comprar un solar para el que no hay uso definido

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Huesca considera “muy urgente la intervención en Pasaje Avellanas, el pavimento se está hundiendo y eso pone en riesgo a los vecinos que a diario transitan por esta zona”. Por eso, ha propuesto al equipo de gobierno “que priorice estos trabajos y destine a ellos la partida prevista para la compra de un solar en la calle Zarandia”.

El concejal Fernando Sarasa ha dicho que “la realidad es que el agua entra en las viviendas del pasaje Avellanas cuando llueve, afectando al día a día de los propietarios. El equipo de gobierno lo sabe pero prefiere mirar a otros solares”.

El edil socialista señala en referencia al solar de la calle Zarandia que “no hay un uso definido para ese espacio, no sabemos qué se plantea hacer allí. Sin embargo, sí está clara la necesidad de invertir en el pasaje Avellanas y así lo planteó el PSOE en el anterior mandato tras las reuniones que mantuvimos con los vecinos. Se presupuestaron 200.000 euros en 2023 que el nuevo equipo municipal no llegó a ejecutar”. A su juicio “el consistorio no puede actuar como una inmobiliaria, comprando y vendiendo solares, lo que tiene que hacer es actuar e invertir en los problemas que van surgiendo en el día a día de la ciudad”.

El PSOE recuerda que en el presupuesto de 2025 no aparece ninguna partida destinada al Pasaje Avellanas, “no han tenido en cuenta nuestra propuesta y, una vez más, han vuelto a hacer oídos sordos a reclamaciones vecinales”.