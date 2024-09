La alcaldesa de Huesca anuncia una denuncia por supuesta agresión machista contra ella

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca (PP) está armando una denuncia contra socios concretos de la Peña Alegría Laurentina, por supuesta agresión machista, hacia la alcaldesa de la ciudad durante el día 10 de agosto.

En plenas fiestas de San Lorenzo, en la celebración del día grande del patrón de la capital oscense, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, vivió varias situaciones de agresión verbal, que concluyeron con la intervención de la Policía Local. Así lo ha relatado la primera edil de la ciudad, cuando el día 10 de agosto, en la Plaza de Navarra, un grupo de personas de la Peña Alegría Laurentina se acercó a ella y fue increpada. Así lo ha contado. “Yo camino sola, no llevo escolta, nunca la he llevado ni la quiero llevar y algunos miembros d ella peña Alegría Laurentina me ven y me vienen a acosar y tanto se enrarece que hay que llamar a la Policía Local”.

Este hecho se produjo después de la celebración de la procesión del día 10, cuando las autoridades procesionaban junto al Santo y en la Costanilla de Santiago y según Orduna, varios socios de esta misma peña reacreativa la insultaron gravemente, sin que ella pudiera defenderse por tratarse del acto que era. La Policía Local cuenta con las imágenes que identifican a las personas en concreto.

Algo que espera no vuelva a ocurrir a nadie en un día como el día 10 y en un acto como es la procesión de San Lorenzo, por ello pide abrir un debate para tratar de que impere la cordura.

Asimismo, pide a la junta directiva de la Peña Alegría Laurentina que condene lo ocurrido para dar ejemplo de lo que no puede ocurrir y dejar clara su postura contraria a cualquier agresión.

La alcaldesa se ha referido a estos hechos como la gota que ha colmado el vaso en una escalada de tensión, en la que el tono ha ido aumentando, de la Peña hacia el Ayuntamiento, que con la ley en la mano no puede permitir albergar en el salón JAI ALAI conciertos y determinadas actividades porque no reúne las medidas necesarias para congregar a un número elevado de personas. Para que todas las personas interesadas en ello pueden conocer la situación de este local, el Ayuntamiento va a hacer públicos los informes técnicos que avalan la actuación consistorial.

Una escalada de tensión que comenzó aproximadamente en el mes de febrero a través de redes sociales, con insultos hacia ella y hacia el concejal de Urbanismo. Son hechos que quiere denunciar, ha dicho, como mujer, como madre y como alcaldesa.

Por otra parte, ha pedido también cordura a miembros del PSOE y de VOX, para que no alienten situaciones de este tipo.

Finalmente, ha dicho que el PSOE va a tener que dar explicaciones sobre los pagos que el actual equipo de gobierno ha encontrado entre la documentación del Jai Alai, cifrados en unos 107.000 euros sin estar sujetos a ningún convenio. Orduna ha hablado de ”malversación de fondos públicos”.