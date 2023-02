La Vuelta Ciclista a Andalucía más brillante

No cabe duda de que el nivel de la Vuelta ciclista a Andalucía sube en cada edición. No cabe duda de que es uno de los referentes en el mundo del ciclismo mundial, y cada vez son menos los casos en que los grandes actores de la escena internacional del ciclismo viene a la ronda andaluza para calentar ante los grandes eventos de la temporada. Cada vez viene más a competir ante rivales que nunca se dan por vencidos.

Nadie puede llamarse a engaño por el mero hecho de que la superioridad de Pogacar haya sido aplastante. Es una de las grandes estrellas del ciclismo a nivel global y como tal se ha portado. Pero no desmerece en absoluto el papel de un destacadísimo Mikel Landa, que jamás le ha perdido la cara a la prueba, o a la combatividad de un Enric Mas, que tras sus problemas en la primera etapa le ha plantado cara hasta en dos ocasiones a un rival de la talla del esloveno. Por no hablar del siempre presente Carlos Rodríguez, primer andaluz por tercer año consecutivo en sendas cuartas plazas.

Y también hay que destacar la escuadra que ha presentado el INEOS, con claros visos de haber sido protagonistas si no no hubiera aparecido la figura estelar del Pogacar. También ha querido su protagonismo Movistar, que en la última etapa tiró del pelotón buscando las posibilidades de sus velocistas, de cara a no irse de vació de la Vuelta a Andalucía.









A la grandeza deportiva de la Ruta del Sol, hay que sumar la organizativa. Simplemente perfecta. En lo previsto y, por ejemplo en la etapa que culminaba en Alcalá de los Gazules, en la rapidez con la que se decidió cambiar la ubicación de la meta para garantizar la seguridad por el fuerte viento de levante.

Una caravana inmensa de profesionales que funcionan a la perfección, y que hace posible que los rincones más recónditos de nuestra comunidad autónoma puedan lucir en cada etapa. Porque la Vuelta también es promoción, también es vida para las poblaciones más pequeñas, que proyectan su imagen por primera en esta edición, a más de doscientos pases en directo. Un espectáculo realizado y transmitido desde Andalucía.

Es por ello que los datos de esta Vuelta muestras en gran nivel de la misma.

En la general, victoria de Tadej Pogacar, que además, logró imponerse en tres de la cinco etapas, y su equipo el Emirates, en cuatro de las de las cinco disputadas. El primer español ha sido Mikel Landa, al que un insuperable Pogacar solo logró meterle, bonificaciones incluidas, un minuto y dieciocho segundos. El primer andaluz vuelve a ser el campeón de España Carlos Rodríguez, por tercer año cuarto clasificado de la ronda andaluza. En la clasificación de la montaña se impuso Gotzon Martín, mientras que en la de equipos el primer puesto fue para el INEOS Grenadiers, una formación plagada de grandes nombres a nivel mundial.

Una Vuelta Ciclista a Andalucía que ha vuelto a poner a nuestra región en el foco del deporte al más alto nivel.

Una Vuelta Ciclista a Andalucía para sentirnos orgullosos.

