El grupo Manguara confiesa en COPE Andalucía su momento favorito del camino: "Una canción y una charca"

“Que me digan esta noche que Huelva no es rociera”. Es la letra de una sevillana del dúo "Manguara". Pero es mucho más que eso. Son esas emociones a flor de piel cuando no cabe un alfiler en la charca. Es ese momento en el que el silencio se rompe. Y entonces "Manguara" canta a su Hermandad: la Hermandad del Rocío de Huelva.

Antonio y Curro Cabello forman “Manguara”. Sin estos dos hermanos y sin sus sevillanas no se entiende el Rocío. Ellos, rocieros hasta la médula, viven la devoción por la Virgen desde que eran unos críos. Juntos recuerdan aquellos caminos de antes. Tan diferentes a los de ahora. Y en el fondo, tan iguales.

Su madre les inculcó ir el Lunes de Pentecostés a ver la Virgen del Rocío en procesión por las calles de la aldea. Son muchas vivencias las que han ido acumulando a lo largo de sus años. Y en cada Rocío les gusta “cumplir con su fe”.

Aquellas noches de camino

Los recuerdos vienen y van. “Antiguamente dormíamos en Bodegones. Era una noche mágica. Cuando caía la tarde, un pequeño grupo se animaba a echar un cante”. Mientras, unos cuantos preparaban algo para cenar. Y otros daban agua a los animales después de un día largo de camino.

¿Un momento? La charca. Los peregrinos llegan cansados. Y para Curro y Antonio, es un rato inolvidable. Porque en ese momento las caras de cansancio de los peregrinos se entremezclan con las caras de satisfacción cuando empiezan a cantar.

Una peregrina, en el camino del Rocío

Las de "Manguara" son letras llenas de sentimiento. De emociones. Letras que te trasladan a esos Rocíos de siempre. Letras que te cuentan cómo es el Rocío de verdad.

Curro y Antonio quieren desmontar los mitos del Rocío. “Los que crean que al Rocío solo va uno a divertirse, a comer y a beber, se equivocan. Hay mucha gente que va con un bocadillo y una botella de agua en la mochila".

Una de las hermandades del Rocío que peregrinan hasta la aldea

Y es que la esencia del camino no es divertirse. "Quienes crean eso, es que no conocen el Rocío". Porque lo que importa, lo único que importa es vivir “Un año más de camino”, como dice la letra de "Manguara". Esas letras que te ponen la piel de gallina al cruzar el puente del Ajolí y la Señora espera en la ermita.

