COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

Un Sevilla sin exigencia, un Betis que cumple y un sorteo de cachondeo

La falta de pulso de los de Nervión, lo más preocupante de esta ronda

El Real Murcia no pudo sorprender al Betis
00:00

Andrés Ocaña analiza el paso de los nuestros por la Copa del Rey hasta ahora

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

23 años hacía que el Sevilla F.C. no se quedaba con una sola competición a estas alturas de campeonato. Y, lo peor, es que no pasa nada. Nadie se enfada y cada vez se toma con más naturalidad el asunto. 

El Betis no brilla y no encuentra su fútbol, pero sigue vivo en todos los frentes a la espera de mejorar sus números en Liga.

Por otra parte, es para analizar el formato actual del torneo de KO. Una vergüenza como se sigue favoreciendo a 'los grandes' con la connivencia de todos los presidentes de la máxima categoría.

De todo esto y mucho más nos habla en este video Andrés Ocaña.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking