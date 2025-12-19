Un Sevilla sin exigencia, un Betis que cumple y un sorteo de cachondeo
La falta de pulso de los de Nervión, lo más preocupante de esta ronda
Andrés Ocaña
23 años hacía que el Sevilla F.C. no se quedaba con una sola competición a estas alturas de campeonato. Y, lo peor, es que no pasa nada. Nadie se enfada y cada vez se toma con más naturalidad el asunto.
El Betis no brilla y no encuentra su fútbol, pero sigue vivo en todos los frentes a la espera de mejorar sus números en Liga.
Por otra parte, es para analizar el formato actual del torneo de KO. Una vergüenza como se sigue favoreciendo a 'los grandes' con la connivencia de todos los presidentes de la máxima categoría.
De todo esto y mucho más nos habla en este video Andrés Ocaña.
