Un Sevilla sin exigencia, un Betis que cumple y un sorteo de cachondeo

23 años hacía que el Sevilla F.C. no se quedaba con una sola competición a estas alturas de campeonato. Y, lo peor, es que no pasa nada. Nadie se enfada y cada vez se toma con más naturalidad el asunto.

El Betis no brilla y no encuentra su fútbol, pero sigue vivo en todos los frentes a la espera de mejorar sus números en Liga.

Por otra parte, es para analizar el formato actual del torneo de KO. Una vergüenza como se sigue favoreciendo a 'los grandes' con la connivencia de todos los presidentes de la máxima categoría.

De todo esto y mucho más nos habla en este video Andrés Ocaña.