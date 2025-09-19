COPE
Renovación: "Pellegrini tensa la cuerda"

Andrés Ocaña analiza los detalles de las negociaciones entre Manuel Pellegrini y el Betis para la renovación del técnico chileno.

Andrés Ocaña analiza la actualidad del Betis.
Andrés Ocaña analiza cómo está la renovación de Pellegrini por el Betis.

Andrés Ocaña

