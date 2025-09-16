Rafael Almansa analiza al Betis y al Sevilla en este inicio liguero
El Betis ha conseguido seis puntos de los quince disputados por el equipo verdiblanco hasta el momento; el Sevilla ha conseguido cuatro puntos de los doce puntos disputados hasta el momento.
Rafael Almansa
Sevilla - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El jefe de Deportes Cope Sevilla, Rafael Almansa, analiza lo que ocurrió en la última jornada de Liga y la forma en la que han arrancado los dos equipos sevillanos en Primera División.
El Betis no ha arrancado con los puntos deseados, ya lo dijeron incluso su presidente, Ángel Haro, y su director deportivo, Manu Fajardo, en la presentación de Amrabat.
El Sevilla sigue buscando su camino con su faro Almeyda a la cabeza, un entrenador que intenta aislar a su plantilla de lo que ocurre alrededor del club. El equipo es más intenso y compite, aunque le falta la calidad para ser contundente y rematar los partidos.
