Rafael Almansa analiza al Betis y al Sevilla en este inicio liguero

El Betis ha conseguido seis puntos de los quince disputados por el equipo verdiblanco hasta el momento; el Sevilla ha conseguido cuatro puntos de los doce puntos disputados hasta el momento.

El jefe de Deportes Cope Sevilla, Rafael Almansa, analiza lo que ocurrió en la última jornada de Liga y la forma en la que han arrancado los dos equipos sevillanos en Primera División.

El Betis no ha arrancado con los puntos deseados, ya lo dijeron incluso su presidente, Ángel Haro, y su director deportivo, Manu Fajardo, en la presentación de Amrabat.

El Sevilla sigue buscando su camino con su faro Almeyda a la cabeza, un entrenador que intenta aislar a su plantilla de lo que ocurre alrededor del club. El equipo es más intenso y compite, aunque le falta la calidad para ser contundente y rematar los partidos.

