Pellegrini y su renovación: "No tengo ninguna preocupación"

El técnico chileno desveló que Deossa y Abde no estarán hasta después del parón de septiembre

April 17, 2025, Bialystok, POLSKA, POLAND: Bialystok 17.04.2025.REWANZOWY MECZ 1/4 CWIERCFINAL LIGA KONFERENCJI SEZON 2024/25: JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS BALOMPIE - - -.SECOND LEG UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2024/2025 QUARTERFINAL 1/4 MATCH: JAGIELLONIA BIALYSTOK (POL) - REAL BETIS BALOMPIE (ESP).NZ COACH TRENER MANUEL PELLEGRINI PORTRET PORTRAIT .FOT. MACIEJ GILEWSKI / 058sport.pl (Credit Image: © Fot. Maciej Gilewski/Newspix via ZUMA Press)
Es insólito que Manuel Pellegrini comience un curso en el Betis con fecha de caducidad. A pesar de los contactos entre las partes, ni el Betis ni el entrenador han sido capaces de llegar a un acuerdo para prorrogar su estancia en Sevilla, por lo que era obligatorio preguntar al respecto: "Pienso que preocupación de si continuar o no no tengo ninguna. Tengo una carrera y quiero mantenerla vigente, la otra parte pertenece al club, no a mí, pero estaremos al frente del equipo el tiempo que se determine y que yo crea que estamos en condiciones de estar en pelea de cosas importantes. No es un tema prioritario para mí en este momento", explicaba.

Además de este asunto, el técnico ha hablado sobre la posible llegada de Antony, la planificación, el objetivo del club esta campaña y los lesionados. Todo ello lo podéis escuchar al completo en este video donde os ofrecemos la rueda de prensa sin cortes.

