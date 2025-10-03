"A Pellegrini le salen sus planes", por Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el 03 oct 2025, 08:40

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus (Verdon, m.08), Almeida, Nedyalkov (Ivanov, m.78); Naressi, Kaloc (Chochev, m.66), Stanic; Marcus (Tekpetey, m.46), Bile (Tetheus Machado, 66) y Vidal.

2 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal (Ángel Ortiz, m.56), Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo (Ricardo Rodríguez, m.56); Altimira, Marc Roca (Amrabat, m.76); Chimy Ávila, Lo Celso (Fornals, m.76), Riquelme (Ez Abde, m.66); y Bakambu.

Goles: 0-1, m.31: Lo Celso; 0-2, m.52: Son, en propia meta.

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a los visitantes Aitor Ruibal (m.15), Junior Firpo (m.48+) y Ricardo Rodríguez (m.80) y al local Ivanov (m.88).