"A Pellegrini le salen sus planes", por Andrés Ocaña
Andrés Ocaña analiza la victoria del Betis ante el Ludogorets. El conjunto de Pellegrini consiguió ganar por 0-2 en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
FICHA DEL PARTIDO:
0 - Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus (Verdon, m.08), Almeida, Nedyalkov (Ivanov, m.78); Naressi, Kaloc (Chochev, m.66), Stanic; Marcus (Tekpetey, m.46), Bile (Tetheus Machado, 66) y Vidal.
2 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal (Ángel Ortiz, m.56), Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo (Ricardo Rodríguez, m.56); Altimira, Marc Roca (Amrabat, m.76); Chimy Ávila, Lo Celso (Fornals, m.76), Riquelme (Ez Abde, m.66); y Bakambu.
Goles: 0-1, m.31: Lo Celso; 0-2, m.52: Son, en propia meta.
Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a los visitantes Aitor Ruibal (m.15), Junior Firpo (m.48+) y Ricardo Rodríguez (m.80) y al local Ivanov (m.88).
"Peinado está defendiendo un principio fundamental de la democracia: que la justicia es igual para todo el mundo, incluida la esposa del presidente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h