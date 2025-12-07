Andrés Ocaña: "La Cartuja es un resort de lujo para los equipos buenos de la Liga"

FICHA DEL PARTIDO:

3 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente, m.60), Natan (Junior Firpo, m.60) (Ricardo Rodríguez, m.89), Valentín Gómez; Altimira (Deossa, m.46), Marc Roca; Antony (Pablo García, m.75), Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

5 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, m.63), Balde (Christensen, m.46); Eric García (Jofre, m.80), Pedri (Bernal, m.63); Lamine Yamal, Roony Bardghji (Fermín, m.67), Ferran Torres y Rashford.

Goles: 1-0, M.06: Antony. 1-1, M.11: Ferran Torres. 1-2, M.13 Ferran Torres. 1-3, M.31: Roony. 1-4, M.40: Ferran Torres. 1-5, M.59: Lamine Yamal, de penalti. 2-5, M.85: Diego Llorente. 3-5: Cucho Hernández, de penalti.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Altimira (m.20), Deossa (m.59), Aitor Ruibal (m.67) y Valentín Gómez (m.87) y a los visitantes Gerard Martín (m.48) y Kounde (m.89).

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de La Liga disputado en el estadio La Cartuja ante 64.562 espectadores. Antes del encuentro, el presidente del Betis, Ángel Haro, entregó una camiseta por los 100 y 200 partidos de los jugadores Abde y Bartra, respectivamente. También se guardó un minuto de silencio en memoria de los jugadores Antonio Pallarés y Manolo Villanova, y los directivos José Antonio García Espejo y Raimundo Fernández.