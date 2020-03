Zarzana: “No os acostéis sin comer, escribidme sin miedo”

Zarzana, jugador del filial del Sevilla FC, ha protagonizado unas de esas bonitas historias que quedarán registradas estos días. La crisis sanitaria y económica desatada por el coronavirus nos está dejando gestos de solidaridad irrepetibles. Y uno de ellos lo ha protagonizado el canterano sevillista. Aprovechando las redes sociales, ha mandado un mensaje de ayuda a los más necesitados que ha llamado mucho la atención.

UN MENSAJE SOLIDARIO

En Instagram, el joven jugador dejó un mensaje que no ha pasado desapercibido. Sin dudarlo, mostró su apoyo a todo el que se viera necesitado en algún momento: "Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del Gobierno y en algún momento se le acaba la comida… ¡Por favor! Escuchen bien ¡Por favor! No os acostéis sin comer. Escribidme sin miedo, que de lo poco o mucho que tenga podré ayudar al que lo necesite. Sólo tenéis que escribirme por mensaje privado. Aunque sea agua o pan. De pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos o hasta tres. Es hora de dar al que lo necesita. Contad conmigo".

Zarzana es una de las perlas que tiene actualmente la cantera del Sevilla, donde lleva desde Benjamín. Juega en la posición de mediapunta y su calidad no ha pasado desapercibida. Recientemente, equipos del nivel del Liverpool han puesto sus miradas en él.

LOPETEGUI, CON NADAL Y GASOL

Lopetegui ha anunciado que formará parte del proyecto impulsado por Nadal y Gasol para recaudar fondos: “Me sumo al proyecto de Rafa y de Pau, #NuestraMejorVictoria, que a través del plan Cruz Roja Responde va a ayudar a tantos y tantos españoles que en estos momentos tan tremendos necesitan nuestra ayuda. Animo a todos los deportistas a que se adhieran a esta iniciativa y que así podamos devolverles, aunque sea en pequeñas dosis, toda esa energía y ese cariños que nos han brindado en nuestra carreras”.

