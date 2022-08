Tanguy-Austin Nianzou Kouassi es un caso excepcional en el fútbol europeo. Habría que profundizar en el mundo de la estadística y la historia de este deporte para encontrar a otro chico que con 20 años ya sabe lo que es debutar en tres de las Ligas más potentes de Europa: Francia, Alemania y España. Su precocidad es asombrosa. Su presente es esperanzador. Su futuro, inescrutable. A esto supongo que se referiría Alejandro Sanz cuando empezó a cantar, hace ya más de 30 años, aquello de “Y he malgastado mis fuerzas, mira/ viviendo deprisa/ya no doy más/ no me esperes, yo me quedo aquí…”. Su vida es eléctrica. Quema etapas a la velocidad de la luz y así fue también su debut con el Sevilla sólo unas horas después de firmar su nuevo contrato.

Nianzou es la joven promesa que llega para sustituir a Koundé. Monchi ha sido capaz de convencer a este chico que no dudó en dar otro salgo en su carrera cuando detectó que las puertas en el Bayern empezaban a cerrarse. El conjunto alemán lo había fichado libre del PSG, donde debutó el 7 de diciembre de 2019. No obstante, el campeón de la Bundelisga no quiere perderle la pista, por lo que ha dejado firmada una opción de recompra por 55 millones de euros. Además, se ha garantizado un 22 por ciento de una futura venta, si el Sevilla decidiera traspasarlo antes de que los alemanes ejecutaran esa cláusula. Ha llegado a Nervión por 16 millones más otros cuatro en variables. Y todo este huracán de datos, cifras y equipos con sólo 20 años… Ya lo saben, una forma de vivir deprisa.

Monchi vuelve a apostar por un jugador joven y prometedor. La experiencia indica que suele acertar. Koundé ha sido su último ejemplo a quien triplicó su precio. “Koundé es Koundé, ha hecho un a gran carrera en el Sevilla, ahora soy yo el que tengo que demostrar mi juego y mi nivel. Él es Koundé, ha tenido éxito, pero me tengo que centrar en mí mismo para seguir mejorando”, contaba el joven francés en su presentación oficial. “Fiché para progresar, ganar títulos con este club mítico, pero la primera razón fue la de progresar", añadía un chico incapaz de aceptar que perder el tiempo en el poderoso Bayern puede ser una opción. Esto sí que es exprimir la vida.