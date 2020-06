Villarreal-Sevilla (2-2): Lopetegui sabe lo que hace

Lopetegui llegó a Sevilla con mucha animadversión por parte de los aficionados. Monchi no dudó en ningún momento al ficharlo, al entrengarle este nuevo proyecto con una gran revolución en la plantilla. El técnico vasco, con poso, armando un equipo fuerte atrás, sabiendo cuáles eran las carencias del equipo, se hizo fuerte atrás, aunque lo más relevante desde agosto es que el Sevilla es serio, tiene hechuras desagradables para el rival. Hoy se plantaba en Villarreal, un equipo que había ganado los tres partidos disputados tras el confinamiento, un campo difícil y un equipo con buenos jugadores. La primera parte fue muy plana, pero por razones sencillas, obvias, de cajón. Ante la proximidad de los partidos salió el entrenador sevillista con algunos futbolistas poco o nada habituales: Rony Lopes o Sergi Gómez. También entraron en el once inicial Suso, En-Nesyri o Escudero. Hasta seis cambios respecto al último encuentro ante el Barcelona. ¿Qué ocurrió? Lo normal. Que Rony Lopes no apareció, aunque cuando lo hizo regaló un corner que acabaría siendo el 2-1; que Sergi Gómez no está para jugar en este equipo y todavía está buscando a Anguissa en el remate del primer gol que acabaría anotando Alcácer; y que Suso está para las famosas tres cartitas, balones al pie y pase atrás. Lopetegui quitó a estos tres jugadores en el descanso, por el bien del equipo y de las aspiraciones. ¿Qué ocurrió después? Entraron Navas, Ocampos y Munir. El equipo estuvo bastante bien. El palaciego fue un filón, Munir estuvo sensacional y el Sevilla no se pareció nada al de la primera parte. Empató con un sensacional gol de Munir y no ganó porque Asenjo hizo dos auténticos paradones en dos cabezados, uno a Jordán y otro a De Jong, que salió al final. Un punto que sabe mejor por la sensación de equipo cuajado y por la buena mano de Lopetegui desde el banquillo, que por la oportunidad perdida de dejar escapar dos puntos ante un rival directo. Empates que suman, tanto en lo anímico, como en lo futbolístico.

Varios jugadores tuvieron la oportunidad de subirse al carro en este final de temporada. Lopetegui le dio la camiseta a varios de los menos habituales y casi todos se la devolvieron. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.



FICHA TÉCNICA

Villarreal CF (2): Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Pau Torres, Albiol, Alberto Moreno, Iborra (Bruno, minuto 88), Anguissa, Chukwueze (Manu Trigueros, minuto 71), Santi Cazorla (Moi Gómez, minuto 56), Paco Alcácer (Carlos Bacca, minuto 88) y Gerard Moreno (Ontiveros, minuto 71).

Sevilla FC (2): Vaclík, Koundé, Sergi Gómez (Jesús Navas, minuto 46), Diego Carlos, Escudero, Joan Jordán (‘Mudo’ Vázquez, minuto 62), Fernando, Banega, Suso (Lucas Ocampos, minuto 46), Rony Lopes (Munir, minuto 46) y En-Nesyri (De Jong, minuto 81).

Goles: 1-0, minuto 18: Paco Alcácer. 1-1, minuto 39: Escudero. 2-1, minuto 45+: Pau Torres. 2-2, minuto 63: Munir.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Amarillas para Sergi Gómez, Alberto Moreno, Fernando, Lucas Ocampos, Manu Trigueros y Bruno.