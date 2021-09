¿Una revolución en San Sebastián?

El Sevilla salió vivo del desastre protagonizado ante el Salzburgo, pero dejó en el aire demasiadas dudas. Nadie puede estar satisfecho con la pobre imagen que ofreció. El nivel estuvo muy lejos del requerido para pelear por todo, destacando las malas sensaciones de Suso, Papu, Jordán y Rakitic. Sin duda, el centro del campo necesita una reconstrucción inmediata y la veremos en el partido del domingo en San Sebastián. La Real Sociedad llega al encuentro después de sumar 9 puntos en el inicio liguero y de mostrar una buena imagen ante el PSV (2-2), por lo que el Sevilla necesitará mejorar para tener opciones.









Todo indica que Lopetegui hará cambios. Montiel podría entrar por el desdibujado Navas y el centro del campo sufrirá una variación importante. A día de hoy, Suso y Rakitic no están al nivel requerido. La idea es que Ocampos pueda regresar ya al once inicial, que Óscar vuelva a la titularidad, que Delaney refuerce el centro del campo y que Lamela, el más destacado en el estreno europeo, pueda tener también un sitio en el inicio. Acuña y Koundé arrastran algunas molestias, pero no deben tener problemas para jugar. El Sevilla necesita mejorar y pasa por mover algunas piezas.