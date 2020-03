La UEFA aplaza el Sevilla-Roma

El Sevilla-Roma, previsto para mañana jueves, ha quedado suspendido. Ya es oficial. Después de que el club italiano comunicara por la mañana que no viajaría a Sevilla, la UEFA ha hecho oficial el aplazamiento del encuentro. "Debido a las restricciones en los vuelos entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas, los siguientes partidos no se llevarán a cabo según lo programado”, dice el comunicado refiriéndose al Sevilla-Roma y al Inter-Getafe.

La UEFA añade que "las decisiones futuras a tomar sobre ambos encuentros serán comunicadas a su debido tiempo.

El Sevilla, a través de sus medios oficiales, también ha comunicado la decisión: "La UEFA, como resultado de las medidas restrictivas de vuelos establecidas entre España e Italia, tomadas por las autoridades españolas, ha decidido que no se celebre el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Sevilla FC y la AS Roma, previsto para este jueves 12 de marzo. Las decisiones que se puedan tomar sobre cuándo se disputarán los encuentros del cruce ante la AS Roma se comunicarán cuando proceda por parte del máximo organismo del fútbol continental.