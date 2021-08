Thomas Delaney, a un paso de Nervión

Vaticinaba Monchi que al Sevilla le quedaban refuerzos por traer, pero que aún así, la economía no permitía los movimientos deseados. Sin embargo, con la inyección económica que ha supuesto el nuevo fondo de inversión para los equipos españoles, la dirección deportiva sevillista se ha puesto manos a la obra. Primero Montiel, refuerzo de calidad y proyección para darle descanso a Jesús Navas en el lateral derecho, después Augustinsson, ya entrenando y a las órdenes de Lopetegui, para sustituir a Escudero en el puesto de lateral izquierdo, y cada vez más cerca se encuentra Thomas Delaney, que se postula como uno de los posibles recambios de Fernando.

A pesar de que el jugador y el club se encuentran convencidos de que la operación es beneficiosa para todas las partes, el jugador termina contrato el año que viene, en el Sevilla no quieren precipitarse y avanzan despacio. Por otra parte, en el último partido del Borussia Dortmund, el jugador no disputó un solo minuto y vió como su equipo salía derrotado por 3-1 frente al Bayern. No olvidemos que nuevamente es una gran compra de Monchi, económicamente hablando al menos, ya que se hace con un jugador experimentado y de gran calidad para apuntalar el mediocampo por una cantidad mucho menor a su valor, tasado en 15 millones en Transfermarkt. El tiempo dirá si también resulta una operación deportivamente exitosa.

Su papel en el equipo

Muchas voces expertas de la Bundesliga colocan a Delaney como un mediocentro con salida de balón, pero también con llegada al área rival. A diferencia de Fernando, que suele actuar en labores netamente defensivas, incrustándose entre centrales y ayudando en las coberturas a laterales y mediocentros, Delaney tiene mayor capacidad para descolgarse de su posición. Como dirían en Inglaterra, un "box to box". Prueba de ello fue el gol en cuartos frente a República Checa en la Eurocopa. Su papel con Dinamarca durante esta competición hizo ver al público ajeno a la Bundesliga lo buen jugador que es el danés, acompañando al pivote del Tottenham Hojberg en el centro del campo de su selección. No solo es el recambio de Fernando, es mucho más.