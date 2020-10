El Sevilla viaja a Londres sin Koundé

El Sevilla se ha metido en una rueda de exigencia que no le permite pararse a reflexionar sobre la derrota en Granada. El equipo está obligado a engancharse de nuevo porque mañana regresará a la Liga de Campeones ante el Chelsea en Stamford Bridge. Lopetegui ha convocado a todos los disponibles. Las únicas ausencias son Idrissi, que sigue lesionados, y Kanouté, que se mantiene apartado por el positivo en coronavirus que dio la semana pasada. Aleix Vidal está fuera de la lista de Champions.

El equipo se entrenará por la tarde en el estadio del Chelsea y Lopetegui definirá el once inicial que presenta algunas dudas. Todo indica que el entrenador le dará una vuelta al equipo con el regreso a la titularidad de Ocampos y De Jong. Habrá que esperar a conocer el estado de Escudero, que se marchó lesionado en el último encuentro liguero. Rekik podría ser una de las novedades en el centro de la defensa, teniendo en cuenta el bajo nivel que ofreció en Granada Sergi Gómez.

�� A Londres con todos los disponibles. ��#WeareSevilla#UCL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 19, 2020

IMBRODA QUIERE ABRIR EL SÁNCHEZ PIZJUÁN EN LA CHAMPIONS

El consejero de Educación y Deporte del gobierno autonómico, Javier Imbroda, ha declarado en un desayuno informativo de la agencia Europa Press que desea que el público vaya regresando a los estadios: "Estamos trabajando para que haya un aforo adecuado a lo que Salud Pública nos vaya indicando. Hicimos una propuesta para partidos del Sevilla, el Granada y el Unicaja de baloncesto y estamos esperando a que nos contesten. Yo espero que haya público”.

El próximo España-Alemania de la UEFA Nations League se podría jugar con aficionados en el estadio de La Cartuja: "Se proponen 2.500 espectadores para una capacidad de 60.000. Hay espacio y distancia más que de sobra. Nuestras propuestas son bastante moderadas, y las hacemos porque el miedo es otra pandemia. Todas las prudencias y cautelas son necesarias, pero tenemos que seguir viviendo. No nos puede paralizar este virus, que es lo que intenta: confinarnos. El confinamiento es un triunfo del virus. En Deporte, queremos que esto pueda ser así, a falta de la resolución de Salud Pública, y, si va bien y de una forma gradual, seguiremos por Segunda B y otras disciplinas deportivas".

"Siempre que se cumplan las medidas, no debe ocurrir nada. Es curioso que del CSD dependan la Primera y la Segunda división de fútbol y la ACB de baloncesto, pero aún no se haya pronunciado. Nosotros estamos pidiendo al Gobierno que lo haga. Mientras sí, mientras no, en nuestras competencias planteamos a Salud Pública que nos diga si está todo correcto y podemos seguir trabajando de forma gradual con todas las medidas de seguridad", añadió.